O Faiado da Memoria proxecta o vídeo de lembranzas "Resonancias do pasado"

O Faiado da Memoria leva anos recopilando películas caseiras por toda Vilagarcía, uns filmes cos que trata de recuperar a memoria deste Concello. Ese traballo verase reflectido nas pantallas do Salón García o vindeiro xoves, a partires das 20.30 horas. Será nese momento cando se proxecte a película "Resonancias do pasado", máis unha vídeo-lembranza que un filme sobre o pasado.

Este traballo veuse facendo, de maneira especial, nos dous últimos anos, onde se recolleron moitas películas domésticas. Algunhas desas películas retratan as vacacións, é o caso de Tino Silva, quen percorreu boa parte do mundo coa súa cámara de Super 8; ou de Antonio Neira e Jesús Méndez, que ademais de gravar as festas e actos que se realizaban en Vilagarcía, facían uns documentais de carácter etnográfico que hoxe teñen a súa importancia. Tamén teñen a Rafael Sabugueiro e Benjamín Rey, cuxos traballos retrotraen aos anos 70 e 80 e que gañaron diversos premios nacionais. Grazas a este traballo, O Faiado da Memoria foi admitido en "La red de cine doméstico", onde hai outras dúas asociación galegas e onde están integradas as filmotecas máis importantes de España. A selección de imaxes conta con Carril, Cornazo, Vilaxoán, Vilagarcía e un largo número de puntos deste municipio.