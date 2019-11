A inacción do 25-N

Este luns volve conmemorarse o Día Contra a Violencia de Xénero. Outra volta volveremos a ver as nosas políticas e políticos con laciños na chaqueta, pulseiras moradas e logrados discursos. Pero toda esa parafernalia, necesaria por moitos motivos, volverá agochar unha triste realidade: a inacción política. En especial a inacción dalgunhas forzas de esquerda, moi amigas de politizar o discurso feminista, pero pouco de facer nada útil salvo que politicamente sexa interesante ou traía resultados electorais.

No Salnés fai tempo que se fala da necesidade de que a Xunta dote dun Punto de Encontro Familiar. Esmar, un colectivo de apoio ás vítimas de violencia machista, tomou a iniciativa e percorreu os concellos da comarca buscando apoios nesta causa. E logrounos, conseguindo que todos os plenos municipais aprobasen por unanimidade unha moción que lle pedía á Xunta que dotase ese PEF. Unanimidade. Pero logo ninguén moveu un dedo cando tocaba facelo. O PP o máximo que fixo foi dicir que para o 2020 se "estudará" a posibilidade. Maneira fina de dicir que a curto prazo non vai haber nada. Claro, o PP nesta comarca xa non ten apenas peso, e polo tanto mellor centrar os investimentos noutros lugares máis propicios. Triste, pero certo.

Pero o resto de forzas, salvo En Marea, tampouco moveron unha uña. Solo Luís Villares, recolleu esta demanda e propuxo unha partida de 100.000 euros para dotar o Salnés dun PEF, . O resto de forzas solo agora que o proceso de propostas orzamentarias rematou, e case non hai nada que facer, saen da cuncha é amosan un apoio que en realidade é bastante oco.

Paréceme máis vergoñento se cabe o caso do PSOE, que con un deputado e seis alcaldías, dúas das cales están en mans de mulleres, e todo un discurso comprometido que presupón cambios de calado, non pasa de aparentar. É máis, Fátima Abal, que non moveu un dedo por axudar a que no Salnés haxa un PEF, máis aló de propoñer o irrealizable, é ademais a única responsable do bloqueo da Mesa contra a Violencia de Xénero, un ente que costara moito traballo construír e que bloqueou por capricho. O luns todos porán o laciño. Pero nesta comarca as nais e pais van ter que seguir intercambiando as crianzas nun bar, na porta da policía, ou nun parque público..

Xa está ben de propaganda.

*Voceiro Somos Ribadumia