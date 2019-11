Catoira apuesta por el teatro y las actividades infantiles

La programación conmemorativa del 25-N en el Concello de Catoira permite disfrutar hoy, desde las 19.30 horas, de la puesta en escena de "Home morto non fala", una obra de Tatana Teatro. Mañana, también en el Auditorio Municipal, pero a partir de las 20.00 horas, será el turno del espectáculo titulado "Somos as netas das meigas que non puideches queimar", a cargo de Tatana Teatro y el grupo de danza O Castro de Baión.

A mayores, coincidiendo con la celebración del 25-N, los alumnos de tercero y cuarto de ESO del CPI Progreso podrán asistir a talleres de autodefensa personal y "masculinidades".

Estas clases prácticas a desarrollar mañana tendrán continuidad el martes en la escuela unitaria de Abalo, como también en la sala Álvaro Cunqueiro del edificio multiusos, en este caso el jueves, y en los centros sociales de Oeste y Dimo, el viernes.