Catoira ofrece teatro, un recital y defensa personal

El Concello de Catoira dio a conocer ayer sus propuestas para el Día contra la violencia de género. El domingo, día 24, Tatana Teatro pone en escena "Home morto non fala", a las 19.30 horas, en el Auditorio municipal. Al día siguiente, la misma compañía y el grupo de danza O Castro de Baión colaboran en un recital poético, musical y de baile titulado "Somos as netas das meigas que no puideches queimar". La función es a las 20.00 horas, también en el Auditorio. Finalmente, la semana próxima habrá talleres de defensa personal en todas las parroquias.