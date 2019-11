El lotero Carlos Cores: "Por estas fechas se juega más y siempre repartimos algo"

Carlos Cores no lleva la cuenta de la suerte que ha repartido su familia. Y es normal. Este vilagarciano pertenece a una tercera generación de loteros, pues su abuelo comenzó a vender quinielas de fútbol y Lotería en 1946, convirtiéndose así en el primer vendedor de lotería de Vilagarcía. "De aquella no había más apuestas; la Primitiva, Bonoloto, el Gordo... no empezaron hasta el año 85", recuerda el propietario de la administración número 4 de Vilagarcía, situada en la calle San Roque.

Cores lleva 17 años al frente del negocio, que anteriormente estaba en manos de su padre. En 2017 por estas fechas selló un boleto de la Quiniela premiado con un millón de euros. El año pasado, concretamente el 16 de noviembre, repartió otra cantidad idéntica en el Euromillón. Y ahora, justo un año más tarde, acaba de vender una apuesta de la Bonoloto agraciada con casi 300.000 euros.

Fue en el sorteo del lunes. El ganador de los 298.857,71 euros ha sido el único jugador de toda España que ha acertado seis cifras. La combinación ganadora estaba formada por los números 5, 21, 22, 29, 39 y 41. El número complementario era el 1 y el reintegro, el 8.

Por el momento el afortunado no ha dado señales de vida en la administración de lotería de la calle San Roque. "Fue una apuesta automática semanal de 3 euros, es decir que se juega de lunes a sábado, por lo que hasta el próximo lunes no puede cobrar el premio", explica Carlos Cores.

El lotero asegura no tener ni la más mínima pista sobre la identidad del agraciado, ya que "mucha gente realiza una apuesta sola" y además, "los lunes son el día que más trabajo tenemos; es muy complicado de saber". Lo que tiene claro es que sea quien sea, "le van a venir muy bien" los 300.000 euros, "y más teniendo en cuenta esta época", en alusión a las compras navideñas.

El mes de noviembre es sin duda de los mejores meses del año para las administraciones de lotería. Cores señala que con motivo de la Lotería de Navidad "se juega más en estas fechas", y no solo para el sorteo por excelencia, sino que también "hay gente que viene a comprar Lotería de Navidad y pica en otro juego".

La recaudación del sorteo de la Bonoloto del lunes ha ascendido a 2.067.245 euros. Concretamente en segunda categoría (cinco aciertos y complementario) existen tres boletos acertantes que han sido validados en la administración de loterías número 1 de Vitoria-Gasteiz (Álava), en el despacho receptor número 69.465 de Torrelavega (Cantabria) y en el número 71.385 de Dos Hermanas (Sevilla).