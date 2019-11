Una asociación también abierta a los hombres, pero no en sus órganos de decisión

Empresarias Galicia es una asociación que nació en Vigo, aunque periódicamente sale de la ciudad olívica para organizar actividades, como por ejemplo a O Salnés, donde recala con un encuentro cada trimestre. Y por el momento todos ellos han sido un éxito, con una afluencia superior a las expectativas de la empresarias, admite Yolanda Bóveda. Así, el colectivo ha elegido espacios singulares como por ejemplo la Fundación Manolo Paz, el pazo de Rubianes, el Hotel Novavila o el Parador de Cambados.

La asociación reúne a 117 socias de diversos sectores y perfiles profesionales. No obstante no todas son mujeres. Y es que Empresarias Galicia también está abierta a la incorporación de hombres, pero únicamente como socios, ya que no se les permite entrar a formar parte de los órganos de decisión.

Sara Rodríguez Vila, la ponente que estará acompañada por Ester Alonso en las jornadas del jueves (ambas son abogadas en el turno de oficio del Juzgado de Violencia de Género de Vigo) lleva dos años como socia de Empresarias Galicia. Se muestra muy contenta con el camino emprendido para compartir sinergias con otras compañeras. De hecho actualmente cuenta con una abogada que la acompaña en los juicios para contribuir de forma positiva en su formación.

"Queremos reivindicarnos a nosotras mismas, hacer ver a la mujer empresaria. Se trata de visibilizar el espacio que los hombres tienen adquirido desde hace tiempo; nosotras también tenemos vida profesional", dicen desde Empresarias Galicia.

De la parte educativa se encargará Paula Suárez, que hablará sobre "Violencia y educación: autoestima y empoderamiento femenino". En total, tres ponencias que terminarán con un vino español para intercambiar opiniones.