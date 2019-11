JOSÉ DIESTE NAVAZAS "SITO" "Queremos generar cultura del vino y dar a conocer nuevos bodegueros"

José Dieste Navazas, conocido como "sito", es un destacado hostelero de Vilagarcía. A sus 34 años, es el referente de un establecimiento histórico de la ciudad; un bar, restaurante y vinoteca llamado Derby, que se sitúa en la calle Alcalde Rey Daviña (Vilagarcía de Arousa). Es allí donde impulsa, desde hace un par de décadas, un ambicioso proyecto en el que incorpora una clara apuesta por el mundo de los vinos, sin olvidar el lanzamiento de sus propias cervezas. Podría definirse como un empresario especializado en la cultura del vino que se empeña en innovar para ofrecer algo diferente a sus clientes y a la comarca. Eso se traduce no solo en la conversión de su cervecería-restaurante en "espacio enogastronómico", sino también en la organización de un evento tan destacado como la feria del independiente del vino conocida como Castes, un homenaje al producto de autor que hoy alcanza su momento álgido.

-¿Qué es Castes?

-Es un evento que nace para dar valor al mundo del vino y, por qué no decirlo, generar cultura del vino en la zona en la que estamos. Además aspira a dar voz a pequeños productores y bodegueros, y a otros que no lo son tanto, que gozan de éxito y reconocimiento lejos de nuestras fronteras, pero que aquí a veces pasan desapercibidos. Es una forma de presentarlos a la gente de la calle y que los ciudadanos y/o consumidores conozcan y valoren su trabajo.

-Algo así como un encuentro con el mundo del vino...

-Así es. Participan bodegas importantes a nivel nacional e internacional, y además contamos con la celebración de un campeonato en el que participan algunos de los mejores sumilleres de Galicia y el mundo. Es una manera de disfrutar del vino y todo cuando significa en Vilagarcía, la comarca y toda la provincia.

-Visto lo visto, esta feria se ha convertido ya en una de las más importantes de Galicia, a pesar de su juventud...

-No me corresponde a mi decirlo. Pero sí sé que, ahora mismo, ya suena con enorme fuerza de Galicia gracias al gran nivel de bodegas presentes, del campeonato y de los premios. Considero que está ya plenamente consolidada, a pesar de que la actual es todavía su tercera edición.

-¿Qué le diría a los vilagarcianos, y arousanos en general, para animarlos a asistir a esta feria?

-Que es un lujo tener algo así en nuestra localidad, pues posibilita que todos podamos aprovechar para disfrutar del vino y conocer productores que están muy cerca y, a la vez, están tan lejos. Los animo a participar para que sepamos que hay productores y bodegueros muy importantes que están más cerca de lo que creemos y generan riqueza, además de proyectar la imagen de nuestro municipio, la comarca o Galicia. Invito a la gente a participar para conocerlos personalmente y disfrutar de sus vinos.

-Lo habrán felicitado ya muchas veces... Organizar algo así requiere de enorme sacrificio personal y profesional, una dedicación de meses, fuerte inversión? ¿Por qué se ha embarcado en esta aventura?

-Soy sumiller de vocación y por pasión. Me gusta mucho catar el vino, pero también contribuir a que mis clientes, y el público en general, puedan conocerlo y entenderlo. Tengo una buena selección en mi establecimiento, precisamente porque me apasiona el vino y decidí involucrarme al máximo para difundir su cultura, tanto en mi negocio como en mi pueblo, y tanto en la feria Castes como en cualquier otro evento que se pueda llevar a cabo. Me pareció interesante sacar esto adelante para dar visibilidad al mundo del vino y que la gente empiece a sentirlo. Además este año la feria coincide con una fecha muy especial para mi, ya que se cumplen setenta años de funcionamiento del Derby, al frente del que estoy desde hace veinte, y quise tirar la casa por la ventana.