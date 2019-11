La Banda de Meaño ofrece su tradicional concierto de Santa Icía, en Ribadumia

Doble cita musical hoy sábado, centradas ambas en Meaño. De una parte el tradicional "Concerto de Santa Icía", que se anticipa a la fecha oficial del 22 de noviembre, y que ofrece hoy la Banda Unión Musical de Meaño pero, como ya al uso en su particular exilio tendrá como sede el auditorio de Ridadumia. Un concierto que, en realidad es triple, por cuanto abrirá a las 19.30 horas con la Banda Infantil da Escola de Música de Meaño que, bajo la batuta de Diego Javier Lorente, ofrecerá las piezas "Litte Melody", "Mini Marcha" (ambas del propio Lorente López) y "March of the animals" del holandés Jan de Haan. Acto seguido, también bajo su dirección, turno para la Banda Xuvenil da la Escola de Música, que interpretará la obra "Antonin's new World" del compositor checo Dvorak.

Como colofón, actuará la BUMM de la mano de Loren López, formación que viene de proclamarse hace unos días en Santiago vencedora de "XIII Certamen Galego de Bandas" en la Primera Sección, y que ofrecerá para la ocasión las obras "Rolipops" del suizo Jean François Michel, "A rapa das bestas", del compositor estradense Simón Couceiro -que fue la obra obligada hace unos días en el Certame Galego- y "21 contrabandistas" del valenciano Enrique Alborch Tarrasó. Sin duda, cita propicia para que los meañeses rindan su particular homenaje a la banda que, tras hacerse en 2019 con el "Flicorno d'Oro" italiano y con el gallego hace unos días, se consolida como mejor embajadora de Meaño dentro y fuera de la comunidad gallega.

Tras los conciertos, cena de confraternidad entre todos los músicos en el restaurante Ardora para celebrar la patrona y el título gallego.

La otra cita musical de hoy es el Festival de Habaneras y Canción Popular que acoge la Casa de Cultura de Meaño a las 18.30 horas. Un festival que organiza el coro San Xoán de Meaño y que, para la ocasión, cuenta con la participación de las corales Cantigas do Castro de Baión, San Mamede de Portela, Abrente de A Pobra do Caramiñal y la anfitriona de San Xoán de Meaño.