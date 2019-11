Un camión de las obras de la calle Ourense derriba una farola en Cambados

Un camión de las obras de urbanización de la calle Ourense, en Cambados, derribó accidentalmente sobre las 10.20 horas de ayer una farola de la plaza del Ayuntamiento.

El vehículo estaba realizando una maniobra de marcha atrás, y llevaba en la caja una serie de tubos de los empleados para las canalizaciones subterráneas, que se están instalando en el subsuelo.

El camionero no vio la farola, de estilo clásico, y la derribó al golpearla por la parte media del poste con los tubos. La farola cayó al suelo, completamente destrozada. En ese momento no pasaba nadie por la plaza, por lo que no hay que lamentar daños personales. Protección Civil aseguró la zona hasta la retirada de los restos.