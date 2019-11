Expertas e traballadoras analizan no Grove "O mar das mulleres invisibles"

As redeiras forman parte dese colectivo invisible, imprescindible no eido do mar. // Noé Parga

Na Sala das Cunchas do vello Concello do Grove celébrase este serán, a partir das 19.30 horas, unha mesa-coloquio na que se porá en valor o imprescindible papel da muller no sector do mar.

O panel "O mar das mulleres invisibles" está constituído por dúas investigadoras da Universidade de Vigo, a catedrática María Elsa Vázquez Otero e a profesora da UVigo María Mercedes Álvarez Lires, e por dúas integrantes de asociacións de mulleres do mar, representantes de Mar de Arousa y Amupesca, quenes tratarán de establecer unha reflexión acerca da importancia dos nosos mares para a vida na Terra, da súa sustentabilidade e do destacado papel xogado polas mulleres na conservación destes a través dos diferentes oficios e das investigacións mariñas, polo medio dunha presenza invisible e invisibilizada.

Mariscadoras, redeiras, traballadoras da salga e da conserva, investigadoras mariñas e en educación, de hoxe e do pasado, tiveron, teñen e terán un papel determinante no uso dos recursos mariños dun xeito responsable que garanta o seu futuro.

A actividade será aberta ao público que poderá inquerir as participantes da mesa sobre calquera dos asuntos que se aborden nela, as suas preocupación e intereses tanto no eido laboral como polo seu futuro, así como por aspectos ambientais tan importantes como a presenza de plásticos que afectan aos ecosistemas mariños a alerta climática que vai a afectar aos nosos océanos, parece que mais cedo que tarde.