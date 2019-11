O Grove aborda o papel invisible da muller na conservación do mar

Público asistente a unha anterior conferencia do Club FARO na Sala das Cunchas de O Grove. // Muñiz

Público asistente a unha anterior conferencia do Club FARO na Sala das Cunchas de O Grove. // Muñiz

A Sala das Cunchas do Grove foi o lugar elixido polo Club FARO para organizar unha conferencia-coloquio coa colaboración da Deputación de Pontevedra na que se abordará o papel fundamental da muller na conservación do mar. Será mañá ás 19.30 horas. A entrada é libre ata completar aforo.

Como poñentes participarán dúas grandes expertas na materia, como son María Elisa Vázquez Otero, catedrática da Universidade de Vigo do Departamento de Ecoloxía e Bioloxía Animal, e María Mercedes Álvarez Lires, profesora da Uvigo e coordinadora do "Grupo de Innovación Docente: Educación científica, sustentabilidade e xénero" pertencente á sección de Ciencia, Técnica e Sociedad do CCG.

Ámbalas dúas dirixirán o debate titulado "O mar das mulleres invisibles", unha mesa redonda dirixida a mulleres do sector e investigadoras para falar do papel das traballadoras na sustentabilidade do mar.

María Elisa Vázquez Otero e María Mercedes Álvarez Lires estarán acompañadas por dúas representantes das asociacións Mar de Arousa e Amupesca, que enfatizarán nas medidas sustentables e no destacado papel que xogan as mulleres na conservación de actividades a través dos oficios e das investigacións mariñas, aínda que polo de agora cunha presenza invisible e invisibilizada.

Mariscadoras, redeiras, traballadoras da salazón e da conserva e investigadoras mariñas teñen e terán un papel fundamental no uso dos recursos mariños dun xeito responsable que garantice o seu futuro. Esta será a tese. A presidenta da Deputación, Carmela Silva, presentará o acto.