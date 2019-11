El PP de Meaño registra el segundo mejor resultado de O Salnés pese a su división

En Meaño las elecciones del domingo se saldaban con dos actuaciones, con las que el grupo de personas afines a Carlos Viéitez, trataban de visibilizar la fractura en el seno del Partido Popular, tras la expulsión del regidor.

Por una parte, el PP no contó con interventores ni apoderados en las diferentes mesas electorales, dado el vacío de poder en la agrupación, pendiente del arranque formal de la gestora que encabeza Suso Sueiro.

Así las cosas fue únicamente el propio Sueiro el único acreditado que ejerció de interventor pasando por los diferentes colegios electorales, centrando sobre todo la tarde en Dena.

Y la segunda, se traducía en los resultados, con un número de votos nulos ostensiblemente más elevado, arrojando un total de 159 papeletas inhabilitadas.

En parte, respondía a un movimiento organizado entre afines al regidor para estampar su nombre en las papeletas de los populares que se depositaban en urna.

Fue así que en diversos nulos registrados rezaba el nombre de "Carlos Viéitez" o "alcalde", a modo de de gesto para profesar su apoyo al regidor y su rechazo a la decisión adoptada por el Partido Popular, que le expulsó por haber facilitado un representante al PSOE en la Mancomunidade.

No en vano, diversas papeletas nulas -que no todas- estaban relacionadas con este proceder, no en vano fue la parroquia de Xil, que es la natal de Carlos Viéitez, la que registraba más votos nulos, sumando un total de 64 -la mayoría relacionada con el affaire Viéitez-, mientras que en el polo opuesto se quedaba la localidad de Meaño, con solo 6.

Por su parte Suso Sueiro valoraba la jornada tranquila vivida en Meaño y los resultados del PP que consideraba excelentes en este municipio, aún dada la división manifestada entre los populares en este municipio.

"En el PP -asegura el presidente de la gestora- conseguimos un 39,34 por ciento de los votos totales, uno de los mejores resultados de toda la provincia; y seguimos creciendo con respecto al PSOE en el municipio de Meaño".

"Estamos convencidos -agrega- de que la gran mayoría de los vecinos siguen viendo en el PP un referente y confían plenamente en que las aguas vuelvan a su cauce. Son muchas las personas que me paran por la calle, nos muestran su apoyo y brindan su colaboración".

Y es que Meaño es, por detrás de Vilanova de Arousa, el municipio con más voto porcentual al PP en toda la comarca.

Un dato en el que se ampara Sueiro para enviar un mensaje sosegado a los suyos: "Estamos convencidos -afirma- de que el PP saldrá fortalecido de esta situación, y con un 39,34 por ciento de los votos, Meaño se sitúa por delante del apoyo de los concellos como Meis, Cambados, Sanxenxo, Cambados, A Illa y O Grove, solo superado por Vilanova con un 54,65 por ciento".