La grovense Verónica Caneda, una maestra del póker

En O Grove hay buenos jugadores de póker, en gran medida gracias a la presencia en A Toxa del Casino La Toja y a la organización en el mismo de importantes torneos de relevancia internacional. Y ahora surge el nombre de Verónica Caneda ganadora de una competición online que le garantiza participar en uno de los torneos más importantes de Europa.

Verónica Caneda Bea es una vecina de O Grove que trabaja como camarera de pisos en un hostal de la villa. A sus 29 años, y con apenas experiencia en la materia, ha ganado una competición online que le garantiza la oportunidad de participar en el PokerStars Players No Limit Hold'em Championship (PSPC), considerado uno de los torneos más importantes de Europa.

Se celebrará entre los días 20 y 24 de agosto de 2020 en el Casino de Barcelona, donde tendrá que emplearse a fondo para conseguir un premio que puede ser suculento, teniendo en cuenta que en la anterior edición el ganador se llevó más de cuatro millones de euros.

Parece que la grovense, que en la Ciudad Condal se enfrentará a los mejores jugadores del "planeta póker", se inició en este mundillo hace tan solo unos años, dicen que gracias a la pasión de su novio por este juego. "Él juega habitualmente, y al verlo empecé a hacerlo yo, hace unos tres años, por lo que poco a poco empezó a entrarme el gusanillo; lo hago a través del móvil o el ordenador, aunque en realidad no juego mucho, quizás solo un par de veces al mes", relataba ayer.

La grovense, que cuando se le pregunta qué le gusta del póker responde que "todo en conjunto", alega que "estaba viendo la retransmisión en directo del European Poker Tour mientras jugaba en PokerStars.es" cuando, "de repente, abrí un cofre con el Platinum Pass". Y esto significa un pase directo al campeonato mundial citado que está valorado en unos 26.000 euros, pues incorpora "una estancia de seis noches de hotel, vuelos, traslados y otros gastos", tanto para ella como para un invitado.

"Al principio no me lo creía y empecé a asustarme y a intentar contactar con los responsables para preguntarles si era verdad", reconoce, confesando su asombro. "Ahora pienso en acudir a Barcelona y me pongo muy nerviosa", apostilla

Lo considera "una increíble oportunidad", aunque será el primer torneo en vivo que dispute, si bien ya estuvo presente en varios, como observadora, celebrados en diferentes salas y casinos, entre ellos el de A Toxa.

Explican los organizadores del torneo mundial en el que participará la jugadora meca que el celebrado en enero pasado "batió todos los récords, siendo el torneo de póker en vivo más grande de la historia". En aquella ocasión, Ramón Colillas "consiguió superar a 1.039 jugadores participantes para llevarse a casa 5,1 millones de dólares". Y como Verónica Caneda, Colillas había sido uno de los 320 ganadores del Platinum Pass, que les daba derecho a participar de forma gratuita en este campeonato.