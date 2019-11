"Hace un mes me hicieron una analítica de plásticos y estoy hasta arriba de ellos, de muchos tipos distintos"

- En su amplia trayectoria profesional, ¿qué es lo que más le ha impactado del fondo del mar? Tanto en positivo como en negativo.

- Para bien me cuesta escoger porque he tenido el privilegio de haber visto lugares maravillosos. Pero bueno, me viene uno a la cabeza. Hace dos años visité las islas de Diego Ramírez. Es la última tierra, la que está más al sur del planeta antes de llegar a la Antártida, y pertenece a Chile. He estado en sitios remotos, pero ahí he tenido la verdadera sensación de haber viajado siglos atrás en el tiempo. No había ni una traza, ni un resto de la influencia humana, ni una motita de plástico, era naturaleza pura. Los animales, como focas, elefantes o albatros, te ignoraban porque eras algo desconocido para ellos. Y para mal, en negativo, esa sensación que sufro cada día de ver cómo estamos perdiendo muchísimo y se nos escapa entre las manos esa naturaleza, un montón de especies. Hay que hacer algo, poner nuestro grano de arena para hacerlo mejor.

- Ha mencionado el plástico, uno de los grandes problemas medioambientales en todo el mundo.

- Sí, es de los grandes problemas que tenemos, pero probablemente sea el que más rápido solucionemos porque lo palpamos cada día. Vas al súper, vuelves a tu casa, miras tu compra y dices: ¡Qué cantidad de plástico! El problema es brutal. Además el plástico más peligroso es el que no vemos. El 70% de los plásticos que están en los océanos no se ven, miden menos de medio centímetro, son microplásticos y nos los estamos comiendo, los peces y nosotros. Hace un mes y algo me hicieron una analítica de plástico a iniciativa de una fundación y estoy hasta arriba de plástico. De muchos tipos de plástico. Entra desde por la pasta de dientes hasta muchísimas cosas que comemos y bebemos. Un estudio de la OMS revela que más del 80% por ciento de las muestras recogidas de agua embotellada de los cinco continentes contenían microplásticos.

- ¿Algún reto nuevo a la vista?

- Hacer la segunda parte de "Salvemos el Mediterráneo". Serán tres documentales, con un nivel superior de ambición, más presupuestos y personajes relevantes, algunos muy conocidos. Quiero poner mi grano de arena por intentar salvar el Mediterráneo. Para mí no es un documental, sino un proyecto: Creo que sé como hay que hacerlo y voy a intentar poner lo que pueda.