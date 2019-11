Explorador de National Geographic, camarógrafo y fotógrafo submarino

- Para bien me cuesta escoger porque he tenido el privilegio de haber visto lugares maravillosos. Pero bueno, me viene uno a la cabeza. Hace dos años visité las islas de Diego Ramírez. Es la última tierra, la que está más al sur del planeta antes de llegar a la Antártida, y pertenece a Chile. He estado en sitios remotos, pero ahí he tenido la verdadera sensación de haber viajado siglos atrás en el tiempo. No había ni una traza, ni un resto de la influencia humana, ni una motita de plástico, era naturaleza pura. Los animales, como focas, elefantes o albatros, te ignoraban porque eras algo desconocido para ellos. Y para mal, en negativo, esa sensación que sufro cada día de ver cómo estamos perdiendo muchísimo y se nos escapa entre las manos esa naturaleza, un montón de especies. Hay que hacer algo, poner nuestro grano de arena para hacerlo mejor.