Presidenta de la asociación de mujeres rurales A Lagoa

-Queremos crecer como asociación y que cada vez seamos más los vecinos implicados, ya que no es lo mismo representar a cien que a quinientos. Al igual que pretendemos que no se nos vea solo como una entidad organizadora de cursos y talleres. Y esto implica pelear para que nos traigan actividades culturales, rutas y otras propuestas a la parroquia. Además pretendemos que todas las mujeres sepan que a través de nuestra asociación pueden canalizar dudas, recibir ayuda y obtener respuestas. Aunque no asistan a clases de yoga o no participen en los cursos queremos que se sientan representadas y respaldadas. En definitiva, lo que pretendemos es hacernos más fuertes.