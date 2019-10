Un policía de Vilagarcía, gravemente herido tras ser atropellado en un paso de peatones

Esta mañana se registró un aparatoso accidente de circulación en Vilagarcía, a la altura del número 70 de la Avenida das Carolinas, donde se encuentra una parada de transporte público que a esas horas reúne una buena cantidad de escolares que acuden al colegio de Rubiáns. Un agente de la Policía Local, de 43 años, resultó gravemente herido como consecuencia de un atropello.

Sucedió a las 9.25 horas en el paso de peatones situado justo al lado de esa parada de bus, cuando el policía en cuestión estaba en medio de la calzada y acababa de detener el tráfico para permitir que cruzaran el paso de cebra una madre y su hijo.

Deslumbrado por el sol