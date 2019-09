Me molesta el cacareo de sus gallos

Hay a quien le encanta escuchar el canto de los gallos al amanecer, a quien ni le va ni le vienen y también a quien le molestan. Este último caso es el de un hombre que vive en Carril que ha presentado una queja en el Concello de Vilagarcía "por molestias de ruidos causados por el canto de gallos y gallinas de un vecino".

Ante esta particular reclamación, el Ayuntamiento le ha contestado al susodicho que las viviendas que se encuentran situadas en zona rural no necesitan ningún tipo de permiso para tener animales como gallinas o conejos, siempre y cuando no se utilicen para una actividad comercial. No obstante, desde el departamento de Urbanismo que dirige Paola María Mochales se le ha informado al denunciante de que tiene la posibilidad de solicitar una medición sonométrica cuando lo considere oportuno.

Los vecinos de las zonas rurales no sufren la contaminación acústica del tráfico de la ciudad o de locales de ocio nocturno, pero a tenor de los hechos, hay vecinos de la periferia a los que les molestan otros sonidos como puede ser el cacareo de los gallos, aunque dejar de escucharlo le será complicado, pues es totalmente legal.

Perro en malas condiciones

Por otra parte, ese mismo vecino denunció el mal estado de un perro en el patio trasero de una vivienda en la calle Fondo da Vila. Desde Ravella confirman que el animal ya se encuentran en el refugio de Pinar do Rei a cargo de la Protectora de Vilagarcía.