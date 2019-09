El nuevo alumbrado se lleva el 22% del total del presupuesto de Ribadumia

El grupo de gobierno de Ribadumia defiende que se ha llevado a cabo una importante contención del gasto en los presupuestos de 2019, hasta el extremo de que el gasto corriente supone en estas cuentas solo el 37 por ciento sobre el total, y el de personal es de poco más del 29,5 por ciento del montante total. En conjunto, los gastos aumentan en el presupuesto de 2019 un 2 por ciento con respecto a las cuentas de 2018, pero hay que tener en cuenta que el presupuesto subió un 25 por ciento, por lo que el peso porcentual de los gastos sobre el total es ahora muy inferior. Según los datos facilitados por el gobierno, se ha bajado el gasto corriente en ocho puntos, y el de personal, en cinco.

El pleno de Ribadumia aprobó el jueves por la noche los presupuestos municipales de 2019, con los votos a favor de Independientes, la abstención del PP y el PSOE, y el voto en contra de Somos. Las cuentas ascienden a 4,5 millones de euros, lo que supone 900.000 euros más que en 2018. Porcentualmente, el incremento es del 25 por ciento. El equipo que dirige el alcalde, David Castro, defiende que este aumento se debe sobre todo a la financiación obtenida a través del IDAE y de la Diputación de Pontevedra para cambiar el alumbrado público y reurbanizar el entorno del colegio de Barrantes.

El gobierno destaca también de los presupuestos que las inversiones crecieron un 14 por ciento, pasando de los poco más de medio millón de euros de 2018 a los casi 1,3 millones del documento inicial, lo que supone el 28,5 por ciento de las cuentas totales.

Respecto a la distribución por áreas, desde el gabinete de David Castro señalan que el 22 por ciento del gasto se destinará al nuevo alumbrado público, que será de ahorro energético; el 16,6 por ciento es para vías públicas; el 13,5 por ciento para educación, cultura y patrimonio; y el 10,7 para servicios sociales, por citar algunos.

Polémica en la izquierda

El PSOE acusó a Somos de bloquear el debate de la moción que habían presentado sobre la sanidad en Ribadumia, y el concejal de Somos, Enrique Oubiña, le contestó ayer que lo único que hizo Somos fue pedir un informe jurídico a la secretaria municipal sobre como se debe organizar el trabajo en el grupo mixto.

Oubiña aduce que el socialista José Lede pudo presentarla como grupo mixto, pero que quizás no lo hizo por un afán de protagonismo. Indica también que fue Lede "quien se alineó con el PP" en el pleno de constitución para formar un grupo mixto, cuestión que Oubiña pidió que se aplazase a la espera de un informe jurídico. "No entendemos que el PSOE, después de apoyar la creación del grupo mixto no quiera adaptarse a la situación resultante". También afirma que no fue a la manifestación del centro de salud porque estaba trabajando, pero que sí acudieron varios miembros de Somos Ribadumia, "aunque no llevasen pegatina de partido ni hiciesen por destacar entre el público". Finalmente, dijo que PSOE y Somos están en el mismo barco político, y que de hecho se les propuso hacer una coalición.