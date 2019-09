La fiesta gastronómica más importante de España ya está próxima

Habrá, como siempre, mucho marisco, además de cefalópodos, pescados y arroces. Pero el recinto ferial en que se convierte el centro urbano de O Grove, y particularmente la plaza de O Corgo, permitirán vivir otras muchas experiencias con motivo de la Festa do Marisco. Los conciertos de Los Secretos, Ms Nina, Christina Rosenvinge, Imelda May, Triángulo de Amor Bizarro, Xabier Díaz e Iván Ferreiro, entre otros, son solo un ejemplo. No faltarán el simposio de escultura, la carrera ciclista, las regatas de dornas, música folclórica y otros muchos alicientes.



El alcalde y concejal de Turismo José Cacabelos Rico dio a conocer ayer el programa definitivo –salvo pequeñas modificaciones de última hora– de la "LVI Festa do Marisco de O Grove", cuya degustación va a desarrollarse entre los días 3 y 13 del mes que viene.

Será, por tanto, una nueva oportunidad para degustar los mejores productos de las rías gallegas a precios más que asequibles. Podrá hacerse en horario de 12.00 a 17.00 y de 19.00 a 23.00 horas, de lunes a jueves, y de 11.30 a 17.30 o de 19.00 a 23.30 horas tanto los viernes, como los sábados y domingos.

Las únicas excepciones son el primer jueves, día 3 de octubre, cuando solo se servirá producto en horario de tarde, y el domingo de despedida, cuando las cocinas solo funcionarán por la mañana.





Pero la Festa do Marisco no solo permite saborear buenas viandas, sino también asistir a multitud de actividades socioculturales y deportivas complementarias. Son las que aparecen en el programa distribuido ayer por el alcalde y resumido a continuación:

20 de septiembre. Después de que se abriera la Festa do Marisco con el concurso canino de ámbito nacional, el pasado día 1, las actividades continúan el 20 con la inauguración del Simposium Internacional de Escultura al Aire Libre, que completa su sexta edición con el formato de bienal pero forma parte de la historia del evento desde hace casi tres décadas.

En esta ocasión se presentaron una treintena de candidatos de veinte países. Los finalistas, encargados de esculpir sus piezas en el paseo de Beiramar ante la atenta mirada del público, son el argentino Christian Ignacio Alvarenga, con la obra titulada "Flor de Piedra"; el macedonio Aleksander Eflimouski , con "Entwined"; y el turco Ferhat Özgür Górel, que esculpirá la pieza "Recurrende". Los tres se alojarán y comerán gratis hasta que termine la fiesta y recibirán la insignia de la "Centola de Ouro". Además, el ganador se llevará un premio de 1.500 euros, el segundo recibirá 900 y el tercero, 500 euros.





. Podrá verse hasta el 13 de octubre en la Sala das Cunchas y la Sala das Dornas, en la casa consistorial. 28 de septiembre. Se celebra el cuarto campeonato de llave por parejas de la Festa do Marisco, organizado por el consorcio de empresas "Lo que tú digas, cariño". En la carpa de conciertos de la plaza de O Corgo.



29 de septiembre. A las nueve de la mañana comienza la "V Marcha Ciclista del Marisco", organizada por el Club Ciclista O Grove, con salida y regreso en O Corgo.



3 de octubre. Es el primer día de Festa do Marisco propiamente dicha, ya que comienza la venta y degustación de productos. Las cajas van a estar abiertas de 19.00 a 22.30 horas, coincidiendo con la inauguración oficial del evento y el primero de los "Conciertos del Marisco", a cargo de Fla-Meco y Los Secretos.



4 de octubre. Con el mercadillo ambulante semanal de todos los viernes trasladado en esta ocasión al paseo de Beiramar, el recinto festivo de O Corgo asistirá a la inauguración de la feria de oportunidades "Grovestock", que va a funcionar durante todo ese fin de semana , y de la muestra de emprendedores "Grovemakers", que permanecerá activa durante toda la fiesta, ya que dispondrá de su propia carpa en el recinto .

Ese mismo día se desarrollará el ciclo "Música de Galicia en la Festa do Marisco", esta vez consistente en una "pandereitada" con actuación de 5 en Zocas, Paradanda-Mecos, Cantodorxo, Asxupen, y Mulleres Rurais Adro Vello.

Será en la carpa institucional, antes de que la carpa de conciertos instalada en O Corgo acoja las actuaciones de Ms Nina, Stcky M.A. y Manu TF Dj.





6 de octubre. Para el primer domingo el Concello diseñó un programa en el que se incluyen el "VI Encuentro de Vespas y Lambrettas", nuevas actividades para los niños, sesión musical de tarde en la carpa-cafetería del recinto y el concierto del 51 aniversario de la Coral Polifónica Confraría de Pescadores San Martiño de O Grove.

Se completará la jornada, en la carpa de conciertos, con las actuaciones de Xabier Díaz, Adufeiras do Salitre y @deViño.



7 de octubre. Este primer lunes comenzará con el reparto de productos desde las doce del mediodía, para seguir con una sesión vermú en la carpa cafetería y, ya desde las 22.00 horas, un nuevo pase de los "Conciertos del Marisco", esta vez en manos del grupo local 5 en Zocas.



8 de octubre. Es el día elegido para presentar el cartel anunciador de la Festa do Marisco de 2020 y para el concierto nocturno de A Banda do Sequío.