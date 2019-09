Aragunde carga contra el bipartito por la Escuela de Música y la alcaldesa replica que se cumplen los plazos

El Partido Popular de Cambados cargó ayer con dureza contra el bipartito, al que acusa de ser incapaz de gestionar adecuadamente la Escuela de Música municipal y el Conservatorio. Los conservadores afirman que a falta de menos de diez días de que empiece el nuevo curso académico -la fecha de inicio es el 16 de septiembre-, los padres ni siquiera saben aún si sus hijos han sido admitidos en el centro.

Mientras, la alcaldesa, Fátima Abal, niega que se esté produciendo un retraso excepcional. Asegura que el martes próximo se publicarán las listas de admitidos con los horarios, y que las clases empezarán el día 16 con normalidad. Según la regidora, los plazos son los mismos que los últimos años, y este no se produjo ningún retraso a mayores.

Pero el Partido Popular aporta una visión completamente diferente, y su portavoz en Cambados, Luis Aragunde, afirma que el malestar entre los padres es enorme, pues según ellos se sienten completamente desinformados.

El PP sostiene que hay niños que solicitaron la enseñanza en varios instrumentos, y que no saben en cuáles les admitieron y en cuales no; que no se hicieron públicos los horarios, por lo que las familias no pueden organizar las demás actividades extraescolares; y que al no publicarse la lista de admitidos, ni siquiera cabe la posibilidad de solicitar plaza en otro centro de estudios.

Aragunde teme que vuelve a repetirse lo sucedido tras las vacaciones de Navidad pasadas, cuando los niños se encontraron con las puertas del Auditorio cerradas. "Aquel fue un episodio muy desagradable", recuerda Aragunde.

La empresa que gestiona la Escuela de Música y el Conservatorio tiene el contrato prorrogado desde hace casi un año. Su vinculación con el Ayuntamiento terminó en 2018, pero se le hizo una prórroga de urgencia. Esta se extendió para el comienzo del presente curso, pues según la alcaldesa el procedimiento administrativo para adjudicar el servicio a otra empresa se ha demorado más de lo esperado. "El importe del contrato (700.000 euros en cuatro años) obliga a publicar el procedimiento en el boletín europeo, y eso lleva un tiempo".

Según Fátima Abal, probablemente la adjudicación del servicio esté hecha en noviembre, aunque en el supuesto de que la actual empresa concesionaria no sea la ganadora del concurso, los profesores seguirían siendo los mismos hasta las Navidades.

Negociaciones con el BNG

Para Luis Aragunde, la situación de la Escuela de Música es un ejemplo más de falta de gestión de la izquierda en Cambados. A preguntas de los medios, el portavoz del PP valoró también las negociaciones del bipartito con el BNG. "Están dando un espectáculo deplorable. Los vecinos de Cambados no se merecen esta situación. Es esperpéntico". "Pero entiendo la desconfianza de Víctor Caamaño, que ha tenido que aguantar muchos desplantes de sus antiguos compañeros".

Para Aragunde, "si el BNG entra al final en el gobierno también hará un poco el ridículo", y vaticina un mandato muy tormentoso.