Manuel Vázquez, elegido padrino del torneo

Cada una de las ediciones ha contado con un padrino, una persona a la que se le agradecía con ese título el hecho de colaborar activamente con el torneo. Sin embargo, este año, la organización ha optado por un nombramiento mucho más emotivo y otorgarle el título a Manuel Vázquez, una persona sin la que es difícil entender el amor que la ciudad de Vilagarcía profesa a un deporte como el baloncesto. Vázquez lleva más de 35 años ligado al baloncesto vilagarciano como directivo y presidente del BBC, siendo su empeño el culpable de que más de un millar de jóvenes pasasen por las categorías inferiores de este club para formarse, no solo deportivamente, sino también como personas.

Vázquez reconocía durante el acto estar "nervioso por apadrinar un torneo de tan alto nivel", una designación que "obedece más al cariño que me tienen los organizadores que a los méritos que he podido hacer en todos estos años". Fue precisamente a los organizadores a los que no dudó en alabar, "son un equipo de locos que han conseguido que equipos de este nivel estén todos los años en Vilagarcía, algo por lo que se les debe felicitar". Tras 35 años siendo uno de los grandes pilares del baloncesto local, Vázquez no duda en reconocer en que "es la hora de ir cediendo el paso a los jóvenes para que continúen con un deporte al que amo".