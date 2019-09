Educación garantiza que el interior del Cabanillas estará listo en el inicio de curso

La alerta lanzada por el sindicato CIG sobre la lentitud con la que avanzan las obras en el instituto Cabanillas de Cambados no parece haber hecho mella en la Consellería de Educación, gabinete desde el que aseguran que la actuación, en la zona interior del centro, va a estar lista en el inicio del curso escolar, previsto para el día 16.

Esas obras, reconocen desde la Consellería, son las que más pueden interferir en el normal desarrollo de las aulas y las que se espera que estén rematadas cuando los 400 alumnos comiencen el curso escolar.

Diferente postura mantiene Educación con las obras que se deben acometer en el exterior del inmueble. Ahí, desde la Consellería reconocen que se van a tener que compatibilizar los trabajos con la actividad lectiva, eso sí, bajo las máximas condiciones de seguridad, aferrándose a las normas que establece el Plan de Seguridade e Saúde con el que aplica Educación en todas las obras que lleva a cabo.

El optimismo de la Consellería contrasta con el escepticismo que muestran desde el Concello y desde la comunidad escolar.

La alcaldesa de Cambados, Fátima Abal, espera que sea así porque "yo me llevaría una gran alegría, pero es necesaria la colaboración municipal para la retirada de diferentes materiales del centro y todavía no hemos recibido ninguna llamada al respecto". Abal reconoce que "envidio su optimismo, ya que a mi no me parece que las obras vayan a estar listas en diez días, pero si los técnicos lo dicen, deberemos fiarnos de ellos".

La Asociación de Nais e Pais de Alumnos (ANPA) del IES Cabanillas tampoco las tiene todas consigo. Representantes de la misma se acercaron ayer al centro escolar tras conocer la denuncia del sindicato CIG, constatando que los temores que existen "son totalmente fundados, no solo no van a estar listas las obras exteriores cuando comience el curso, tampoco lo estarán las interiores", explicaba ayer uno de sus integrantes.

El motivo no es otro que "el proyecto contempla la retirada de tabiques y de varias paredes y su reconstrucción, y eso no se hace en diez días porque todavía no han comenzado con esos trabajos".

La ANPA tiene previsto reunirse el próximo lunes para analizar la situación y será en ese encuentro "donde tomemos una decisión sobre las acciones a tomar, desde presentar una queja hasta organizar una protesta, porque mucho nos tememos que nuestros hijos van a comenzar las clases con los obreros todavía trabajando en el interior del centro escolar".