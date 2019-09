Los vecinos de Marxión exigen mejoras

Los vecinos del barrio de Marxión se personaron en el pleno para hacer llegar sus demandas a propósito de la moción presentada por En Común. La encargada de expresar las reclamaciones fue María del Carmen Oliveira, quien expuso las deficiencias. Señaló que el parque tiene pocos bancos y están deteriorados, que los vecinos han tenido que atar los árboles para que no se caigan, que hay fincas privadas con maleza. "Queremos una fuente y que se mejore el parque infantil. Hay señales de tráfico que están mal y confunden a los conductores que no son del barrio y al final circulan en dirección prohibida, en lugar de rodear los edificios Invisa. Nos pusieron un alumbrado público que no se encendió nunca", apuntó la vecina. La corporación aprobó por unanimidad la moción que recoge todas estas reclamaciones.

Vía Verde

Por último, y también por unanimidad, se aprobó la moción del grupo del PSOE para instar a la Xunta a que cumpla con su compromiso de financiación de una parte de las obras de la Vía Verde do Salnés. Los trabajos a cargo de Diputación y Concellos ya están en marcha.