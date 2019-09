La Xunta alega que evitará que las obras en la Autovía perjudiquen la Festa do Marisco

Las obras en la Autovía do Salnés, ayer // Noé Parga

Las obras en la Autovía do Salnés, ayer // Noé Parga

La segunda y definitiva fase de acondicionamiento de la Autovía do Salnés comenzó ayer, como estaba previsto. Esto ha provocado las primeras restricciones viarias, que se intensificarán a partir del día 16 y, en mayor o menor medida, afectarán al conjunto de los usuarios, unos 19.000 vehículos al día.

Pero sobre todo condicionarán el acceso a O Grove en plena Festa do Marisco, como se explicaba ayer. En la Xunta lo asumen, pero advierten de que hasta entonces -la fiesta se desarrolla del 3 al 13 de octubre- "hay margen suficiente para planificar correctamente los trabajos y las restricciones de tráfico" a introducir. Su intención parece ser "minimizar la afección" de las obras sobre el multitudinario evento gastronómico meco.

Nadie puede negar que habrá problemas, sobre todo teniendo en cuenta que durante la Festa do Marisco son decenas de miles de vehículos los que usan la Autovía do Salnés para acercarse O Grove. Pero en la Consellería de Infraestructuras insisten en su compromiso de buscar "la mejor coordinación" que sea posible "entre las limitaciones de tráfico y los horarios de mayor afluencia de visitantes".

Fechas previstas

Cabe recordar que según la planificación inicial de esta actuación, difundida por la propia Xunta, esta semana se completarán los trabajos de reparación de los daños en el firme de la Autovía que se paralizaron en julio, precisamente debido a la masiva afluencia de vehículos por la temporada estival.

Estos primeros trabajos provocan, como se apreció ayer entre los nudos de enlace de Ribadumia y Meis, cortes de carriles alternos, manteniéndose la circulación por el carril libre de cada calzada. A excepción del nudo ribadumiense, donde es preciso desviar el tráfico.

Lo peor, desde el 16

La semana que viene "se realizarán trabajos de corrección del peralte en una curva", por lo que se cortará la calzada izquierda de la Autovía do Salnés (AG-41), desviando el tráfico rodado a uno de los carriles de la calzada derecha.

Lo más complicado, hay que insistir, llegará a partir del 16, cuando se proceda al asfaltado de toda la Autovía do Salnés. Para esos trabajos la Xunta contempla un plazo, "si las condiciones meteorológicas son favorables", de cinco semanas, de ahí que, quiérase o no, van a interferir en la Festa do Marisco.

Entre otras razones porque "el extendido de la nueva capa de rodadura entre los puntos kilométricos 2 y 3'7, en ambas calzadas, obligará a desviar el tráfico entre los enlaces de Curro (punto kilométrico 1,8) y Ribadumia (punto kilométrico 9,2)". Esto hará que los vehículos tengan que circular por carreteras alternativas como la PO-300, la EP-9305 y la VG-4.2.

En la Consellería de Infraestructuras inciden en que, a pesar de las incomodidades, se trata de una obra de mejora importante, de ahí que esté dotada con más de cinco millones de euros.