Sin motivos para investigar las bajas

Uno de los enfrentamientos más agrios que se han registrado entre la plantilla de la Policía Local de Vilanova y el alcalde, Gonzalo Durán, fue cuando este cuestionó la cantidad de bajas laborales que se registraban en este departamento municipal.

Las palabras del regidor vilanovés no se quedaron ahí, si no que abrió una investigación sobre las mismas en la que implicó a la inspección médica de la Seguridad Social de Vigo. Pues bien, aunque desde el Concello niegan que exista comunicación oficial, todo parece indicar que en la Inspección Médica no ven ningún motivo para investigar las causas de las bajas (la más larga de menos de dos meses). En la Seguridad Social consideran que los servicios médicos de atención primaria han actuado correctamente en la valoración de las causas por las que los agentes se encuentran de baja laboral.

Tanto sindicatos como trabajadores cuestionaron el ataque que realizó el regidor a los funcionarios, e incluso, le advirtieron de que estudiarían sus palabras ante la posibilidad de llevarle al juzgado por si existiese un delito de apología.