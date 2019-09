María del Carmen Vilavedra "El premio singnifica mucho para mí pero con 90 años una ya no está para trotes"

Sanxenxo celebra Santa Rosalía, segundo tramo de sus fiestas con novedades en la Feira da Cebola y dentro de su programación homenajean a dos personas, una de ellas es María del Carmen Vilavedra González, vecina de Sanxenxo, que será galardonada con la Cebola de Ouro por su labor social por la villa. Es muy probable que poca gente la conozca por su nombre, ya que en realidad todo el mundo la llama "Nenucha".

-¿Cómo fue ayudar a criar a diez hermanos? ¿Le hubiera gustado estudiar o dedicarse a otra cosa?

-Mi madre se dedicaba a traer hijos al mundo, todos muy seguidos y como fui la mayor de los once, no me quedó otra cosa que ayudar en casa porque aquellos años no eran como ahora, porque era muy diferente la vida. Estudiar ya nada, pero gracias a dios sé leer, escribir. Desde muy joven me tenía que levantar para llevar las tinas de ropa al río, lavarla y echarla al clareo, siempre me digo que así quedé de pequeña. También trabajé en el puerto ayudando a tirar de las cuerdas para arrimar los barcos al puerto para que descargaran. Después, llevábamos la sal a la fábrica cerca del puerto del Sr. Alfonso. También limpiando casas . Entonces además de trabajar en casa, trabajaba fuera, y mucho. Porque, aunque mi padre fuera peluquero, no había dinero para tantas personas.

-En su familia eran 11 hermanos y llegaron a ser 16 personas en casa. ¿Qué recuerdos tiene usted sobre su infancia?

-¿Qué voy a recordar? Pues que éramos muchos y que había que ayudar en casa, pero también la recuerdo entre canciones y guitarras que mi padre le gustaba tocar, esa parte de músico sólo lo heredaron los hombres, ya que ninguna de mis hermanas sabemos tocar la guitarra. También recuerdo que yo quería ir fuera como fuera a un campamento y, finalmente fui con la Falange a un campamento en A Ramallosa, para mí fue un respiro porque íbamos de marcha y lo pasábamos muy bien. Además, no tenía que cuidar de mis hermanos durante unos días.

-Tuvo un negocio de pescado congelado en la plaza de Sanxenxo. ¿Cómo decidió comenzar con este trabajo?

-No sé cuántos años tuve ese negocio, no sé ni cuando lo cogí ni cuando lo dejé. Solo recuerdo que el negocio de pescado lo habían traspasado, una comadre me lo dijo y decidí cogerlo yo, así de buenas a primeras.

-Usted fue una de las impulsoras del Club de los Jubilados de Sanxenxo. ¿Cómo surgió la iniciativa?

-Después de enviudar, con todos mis hijos fuera de casa, empecé a hablar de que en Sanxenxo no había ningún sitio para que la gente del pueblo pudiésemos jugar unas partidas de cartas, charlar y pasar la tarde, así que con esa idea se formó el Club de Jubilados. Yo fui una de las primeras socias junto con mi madre, durante la semana estábamos el grupo de siempre y durante la semana nos turnábamos para abrir y cerrar el local, allí pasé muchas y buenas tardes en compañía de todos ellos, los domingos venían mucha más gente a pasar la tarde. Al principio se inauguró en la calle Progreso, pero con el tiempo se empezó a quedar un poco pequeño para todos y el club se mudó a la calle Luis Rocafort, allí la verdad que me quedaba bien lejos para ir caminando, pero poco a poco iba tarde tras tarde y de paso hacía un poco de ejercicio. Aunque estos dos últimos meses no he pasado por allí porque estuve enferma e ingresada en Montecelo.

-Siempre tuvo una vida muy activa y le ha gustado participar en diversas actividades. ¿Cuál era la que más le gustaba?

-Pues a mí me gustaba hacer de todo, en el club teníamos un coro, del que formé parte hasta hace unos pocos años. Por corpus hacíamos las alfombras y pasábamos cerca de un mes recogiendo flores y desmenuzándolas para llegar el día señalado y engalanar el pueblo de alfombras. También celebrábamos el carnaval por todo lo alto, nos disfrazábamos para ir en el desfile que organizaba el Concello y yo la primera junto con mis amigas. Participé en la escuela de memoria, en los cursos de piscina y gimnasia que nos ponía el Ayuntamiento. Yo iba a todo porque me lo pasaba muy bien y siempre llegaba a casa contando alguna anécdota. íbamos de excursión de día o de varios días, jugábamos a las cartas todos los días. Recuerdo que muchos de los comenzamos al principio en el club por desgracia ya no están, pero siempre tengo muy buenos recuerdos de ellos y muchas anécdotas de cada uno.

-Este año usted es una de las galardonadas con la Cebola de Ouro de Sanxenxo como homenaje a todo lo que ha hecho por su pueblo. ¿Qué siente al recibir este reconocimiento?

-Pues felicidad. El premio significa mucho para mí, pero con 90 años, una ya no está para trotes. La verdad es que no me lo esperaba. Hablando con el alcalde, me dijo lo del premio, pero como estábamos de broma, no me lo tomé en serio. Pero al final fue cierto (señaló entre risas).