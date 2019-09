El circuito de San Roque mantiene su "glamour"

San Roque do Monte no es Ascot pero esa circunstancia no resta "glamour" a una carrera de burras que ayer cumplió 120 años de historia, más de un siglo en el que han sido muchos los equinos que han cruzado la línea de llegada y añadido su nombre a ese firmamento de estrellas. A diferencia de hace 120 años, ahora los burros hay que importarlos de otros puntos, ya que en la parroquia ya apenas quedan ejemplares. Esa circunstancia no restó ni un ápice de intensidad y vibración a un recorrido que, en la comarca de O Salnés, se ha convertido en legendario.

Hace 120 años comenzó una tradición en San Roque do Monte que se ha mantenido intacta hasta nuestros días. Incluso cuando estuvo cerca de desaparecer, como parecía que iba a ocurrir este mismo año, pero seis vecinas de ese lugar decidieron mantener vivas las fiestas. La carrera de burras arrancó sobre las 19.00 horas, con todo el recorrido lleno a rebosar de gente, y con los asnos y sus jinetes saliendo de las inmediaciones de la capilla para dar dos vueltas al circuito. La primera carrera tenía como jinetes a los hombres, y ahí lució superioridad "Rocky", que se embolsó por primera vez la carrera y un buen saco de pienso y las felicitaciones para su jinete, Aníbal Linares". La imagen de los equinos a toda velocidad se volvió a repetir nuevamente, aunque esta vez, le tocaba a las mujeres, llegando la vencedora, "Torda" y su amazona, Sara García, con mucha ventaja. En la carrera de niños, el vencedor fue Carlos Vilas a lomos de "Macario". Todos ellos tuvieron que superar el intenso calor que reinaba todavía a las 19.00 horas.

La organización tuvo que luchar con un problema para celebrar la tradicional carrera de burras y es la desaparición de este animal de la parroquia en los últimos años. La mecanización del campo ha ido acabando con su presencia en Vilanova, por lo que hubo que recurrir a ganaderías de otros puntos de la provincia de Pontevedra, e incluso, de Portugal. En esa búsqueda, colaboró el conocido actor vilagarciano Xacobe Pérez, que participó en la fiesta de ayer. Al final, consiguieron que participasen una docena de equinos.

Las fiestas de San Roque do Monte, en la parroquia de San Miguel de Deiro, son una parada casi imprescindible para gran parte de la comarca, atraída por esta carrera que se ha convertido en tradición. En el campo de la fiesta, muchas de esas personas lucieron la camiseta amarilla con la que la organización quiso celebrar los 120 años de historia que acumula este evento. Tras finalizar la carrera de burras, llegó el turno de los juegos tradicionales, donde los asistentes se animaron a probar sus habilidades con el tiro de cuerda o subida "ao pau" entre otras muchas. La noche la cerraron las orquestas Palladium y Claxxon.

Las fiestas de San Roque do Monte finalizan en el día de hoy, dedicado a María Auxiliadora. A partir de las 12.00 horas, se celebrará una misa cantada que culminará con la procesión de retorno de los santos a la iglesia parroquial a ritmo marcial. La noche la despedirán Ritmo Joven y el Combo Dominicano.