En 2017 se vivió una situación similar, para indignación de vecinos, empresarios y turistas

Que O Grove se quede "aislado" en plena Festa do Marisco, cuando recibe a decenas de miles de visitantes, no es nada nuevo. Este municipio sufre cada verano las consecuencias del caos viario que se forma tanto en la Autovía do Salnés como en la vía rápida que conduce desde la misma hacia el istmo de A Lanzada. Pero no es el único ejemplo de los problemas que padecen los grovenses y cuantos los visitan. Hace dos años se vivió una situación similar a la que ahora se avecina, y como ahora, también a causa de obras impulsadas por la Xunta de Galicia.

En aquella ocasión se pusieron en marcha obras de asfaltado "que nadie esperaba y no estaban anunciadas" en el istmo de A Lanzada con las que se entorpecía "preocupantemente" la circulación rodada en el único acceso a la península meca.

Aquello desató la indignación del alcalde socialista José Cacabelos, turistas, comerciantes y vecinos en general. El regidor tachaba de "burla y auténtica tomadura de pelo" aquel asfaltado en plena Festa do Marisco. Sin duda calificativos que volverá a emplear con las obras que se anuncian para la Autovía do Salnés.

Miles de vehículos

En realidad le sirven los mismos argumentos que manejaba hace dos años, cuando denunciaba que el asfaltado del acceso a O Grove se producía "en el momento menos oportuno, cuando comenzamos una fiesta que propicia la llegada de decenas de miles de turismos y cientos de autobuses a nuestra localidad".

Aquel proyecto hizo que la Xunta cortara un carril de circulación en la vía rápida de Sanxenxo, entre la Autovía do Salnés y el istmo de A Lanzada, como también a lo largo del propio tómbolo hacia Ardia, la única carretera de entrada al pueblo.

Por si fuera poco, coincidiendo con aquella obra -en la primera semana de octubre de 2017- se procedía al reasfaltado del acceso oeste a O Grove, es decir, la carretera que avanza desde A Lanzada hacia San Vicente do Mar y Pedras Negras.

Aquellos trabajos se desarrollaron coincidiendo con el inicio de la Festa do Marisco y provocaron importantes retenciones, tanto en la vía rápida de Sanxenxo como en las carreteras citadas de O Grove. Las obras que anuncia ahora la Xunta en la Autovía do Salnés se prolongarán, como poco, hasta el 18 de octubre, de ahí que se teman problemas viarios incluso más graves, puesto que el evento gastronómico meco se desarrolla del 3 al 13 de ese mes.