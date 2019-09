Otra conservera denunciada por competencia desleal

El Consello Regulador do Mexillón de Galicia informó a sus socios de una nueva denuncia contra una empresa que, a su juicio, vulnera la normativa de la Denominación de Origen Protegida (DOP).

En uno de sus boletines informativos, así como en comunicación remitida a la Consellería do Mar, la entidad da cuenta de que demandó ante el Juzgado de lo Mercantil número 2 de A Coruña a la conservera Ramón Franco S.A., por considerar que "infringe la normativa que ampara a las DOPs y ejerce competencia desleal".

En el Consello Regulador argumentan que la conservera en cuestión "no forma parte de esta DOP, y a pesar de ello incluye en las etiquetas de sus productos la frase 'Mejillones de las Rías Gallegas'; una mención que solo está permitido utilizar a aquellos que cuenten con la certificación de la DOP".

Así las cosas, "infringe el artículo 13 del Reglamento de la UE 1151/ 2012 que protege los nombres de las denominaciones de origen registradas, así como los artículos 4 y 5 del nuevo Regulamento de Mexillón de Galicia, recientemente aprobado por la Consellería do Mar". Abundando en la presunta competencia desleal, este órgano resalta que la conservera aludida "perjudica a las empresas que sí cumplen los requisitos para llevar en sus etiquetas nuestro sello de calidad y que, por tanto, garantizan un producto gallego auténtico". No contento con esto, el Consello Regulador espeta que el proceder de Ramón Franco S.A. "constituye una fraude en toda regla al consumidor, pues éste cree que está adquiriendo Mexillón de Galicia cuando no es así". La conclusión a la que llega este órgano es que se trata de "una acción encaminada a apropiarse de forma ilícita, para su beneficio, de la fama y prestigio de los productos del mar de Galicia", por lo que insta a la Xunta a "proteger el prestigio y notoriedad del mejillón gallego, obligando a que se cumplan las normas que garantizan su correcta identificación".