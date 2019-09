Cierra el comercio que regentó 46 años, a cambio de un trabajo fijo

Los habituales clientes del mercado de abastos de Vilagarcía de Arousa se encontraron ayer con la sorpresa del cierre definitivo de la droguería regentada durante varias décadas por el comerciante José Luis Domínguez Lorenzo. El motivo no ha sido la jubilación, sino la incertidumbre que ha vivido en estos últimos años como consecuencia de la crisis económica y los cambios en el estilo de compra de los nuevos consumidores. De hecho, deja su actividad como autónomo en el puesto que regentaba para ocupar un puesto de trabajo fijo en una empresa a partir de mañana.

Domínguez Lorenzo, que está a punto de cumplir 61 años, recuerda cuando comenzó a trabajar en un puesto del mercado, de otro rubro distinto al actual, a la edad de 15 años. Algo más de una década después consiguió montar su propio establecimiento comercial dedicado a la droguería en el mismo edificio de la plaza de abastos de Vilagarcía, donde estuvo trabajando hasta la jornada de ayer.

"Me voy a trabajar a otro sitio, en un empleo distinto, que no es de cara al público. Uno tiene que buscarse la vida antes de empeñarse. La cosa no va bien ahora para el comerciante de estos puestos", declaró este vilagarciano conocido como el hijo de "Joaquín, o do Veloz".

José Luis Domínguez recuerda con nostalgia aquellas épocas en que con el trabajo de un sábado en su puesto "arreglaba toda la semana". "Ahora, -apunta- toda la semana entera abriendo el puesto no alcanza para vivir. Hay que llevar el pan a casa, no puedo seguir más así. Por eso decidí cambiar de trabajo".

Cada uno de sus fieles clientes que se acercaban ayer al puesto y no encontraban los productos habituales, expresaba su sorpresa por el cierre de la droguería.

"Son muchos años de atención al público y tengo clientes muy fieles; los voy a extrañar. Pero el tipo de consumidores que viene al mercado es mayoritariamente gente mayor, toda la vida acostumbrada a hacer sus compras en la plaza. La juventud no viene a comprar aquí, tiene otros hábitos de consumo", declara José Luis Domínguez, quien confiesa que en sus más de cuatro décadas de atención al público se ha encontrado con todo tipo de personas.

En cuanto a la fidelización de clientes, el vendedor manifiesta "la verdad, yo no me puedo quejar de la gente que tengo, que me quiere bien y lamenta que cierre. Pero tengo que ganarme el pan y prepararme para cuando llegue el tiempo de la jubilación. Además, un puesto de trabajo en una empresa no tiene tantos problemas como estar al frente de un comercio". El cartel "se traspasa" lleva un tiempo colgado en este puesto exterior del mercado, situado en Alexandre Bóveda, en su intersección con Arcebispo Lago, pero hasta el momento no aparece nadie interesado.