El mejor pulpo de la ría de Arousa se come en A Illa

Los fogones de la Festa do Polbo se encendieron ayer en A Illa. // Noé Parga

El paseo de O Campo, en A Illa de Arousa, acoge desde ayer la XXII edición de la Festa do Polbo, el último de los eventos gastronómicos que acoge el municipio durante el verano.

Esta edición ha sido organizada por el Céltiga, el equipo de fútbol del municipio, y servirá para complementar el presupuesto que maneja durante la próxima temporada.

Las casetas de pulpo abrieron sus puertas a partir de las 12.00 horas de ayer, y en ellas se puede adquirir el tradicional pulpo á feira, pero también cocinado estilo Á Illa (con patatas y allada) o a la plancha. A mayores, la organización ofrece la posibilidad de degustar croquetas y empanada del cefalópodo, mejillones y pimientos de padrón, todo ello regado con un buen vino y a precio asequible.

La carpa permanecerá en O Campo durante todo el fin de semana, sirviendo prácticamente de forma ininterrumpida, las diferentes variedades con las que se presenta el pulpo.

La Festa do Polbo se puso en marcha hace ya más de dos décadas. Fue una iniciativa impulsada desde la Asociación de Empresarios de A Illa para promocionar uno de los productos estrella del municipio. Pocos años después, decidieron cederla a los clubes deportivos con el objetivo de que los beneficios sirviesen para mejorar su presupuesto. Desde entonces, la fiesta rota de mano en mano todos los años, al igual que la Festa do Mexillón, y en esta edición, le ha tocado al club de fútbol de la localidad, que este verano ya se encargó de la organización de las Festas Gastronómicas do Mar.