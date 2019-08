Durán mantiene su decisión y sigue sin convocar

Han pasado más de dos semanas desde que los miembros del futuro plenario de la Mancomunidade recibieron la notificación de que el pleno se aplazaba sine die. Dos semanas en las que la posición de Gonzalo Durán, como presidente en funciones del ente, no ha variado un ápice: "el informe de secretaría señala que se debe esperar a una resolución judicial sobre la suspensión cautelar que se pide para los representantes de Meaño".

Mientras no exista esa resolución, Durán no piensa mover un papel, le guste al PSOE o no, entre otras cosas porque "sería un error si constituimos la corporación y luego existe una decisión judicial que la tira abajo".

Insiste Durán en que él no tiene prisa por celebrar el pleno de constitución y no ha dudado en arremeter, durante estas dos semanas, contra su homólogo de Meaño, Carlos Vieitez, al que acusa de tránsfuga y de ser el culpable de que el PP pierda la Mancomunidade; y contra el PSOE, a los que censura por "hacerse con el ente comarcal apoyándose en un tránsfuga político e ignorando todo aquello que se reseña en el código ético de esa formación".

Este retraso en la constitución de la Mancomunidade puede eternizarse hasta cerca de las navidades.