TNT sigue rompiendo barreras y presenta su disco en Vilagarcía

Diez meses después de que los jóvenes rockeros vilagarcianos de TNT Band publicaran su primer disco bajo el nombre "Parte Colectivo", tienen la oportunidad de presentarlo en Vilagarcía. Se hará en una actuación a pie de calle, mañana 30 de agosto, en la calle Méndez Núñez. La colaboración de los locales de la céntrica calle es la clave para que este proyecto pueda salir a la luz y para que los jóvenes cumplan su deseo de presentar este disco en su ciudad.

Después de un verano en el que han actuado en diferentes festivales por toda Galicia, siempre con resultados positivos, a principios del mes de agosto les llegó su gran oportunidad. El Festival Revenidas les permitió presentar este disco en su edición de 2019. Ese fue el primer gran sueño que cumplió la banda y, ahora, con su actuación en Vilagarcía, ven más cerca lograr el siguiente objetivo.

El éxito conseguido durante la temporada estival abre la puerta para actuar en pleno centro de la ciudad. Los promotores se han hecho eco del "grupo revelación del Revenidas" y por eso nace esta nueva oportunidad. El Gotham Rock, en colaboración con otros locales de la calle Méndez Núñez, permiten la representación de este concierto tan especial de la banda.

El trabajo presentado está formado por ocho temas compuestos por ellos mismos. Estas canciones, según ellos, "radiografían a su generación bajo una mirada crítica y no exenta de cierta dosis de mala leche". Las ganas y el carácter guerrero de estos cuatro jóvenes de 17 años son dos de los ingredientes principales para garantizar un concierto enérgico.

De esta forma, Sergio, Manu, Carlos e Iñaki esperan "presentar su rock sin complejos para conseguir hacer saltar y bailar a todos los que se acerquen". Después del perfeccionamiento y experiencia que han cogido durante el verano, confían en que la actuación de Vilagarcía suponga un éxito, a la altura o superior de las anteriores.

TNT Band, que se está intentando hacer un hueco dentro del rock and roll y la música gallega en general, aspiran a seguir creciendo y a mantener la confianza con los promotores para cerrar futuras actuaciones ya que, según el propio grupo, "el rock and roll aún tiene mucha vida por delante y nunca un parte colectivo ha sido tan bien acogido por los adolescentes e incluso, por los que ya no lo son tanto". Ser rockero y millennial no es fácil, pero desde TNT demuestran que tampoco es incompatible.