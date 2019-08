"No es fácil encontrar trabajadores; pero no es nuevo, sino que sucede desde hace dos o tres años"

Desde la Denominación de Origen Valdeorras su presidente, José Luis García Pando, asume que "no es fácil encontrar trabajadores para la vendimia; pero no es nuevo, sino que ya sucede hace dos o tres años". Asume que "hay dificultades", y todo "porque los que están en el paro no quieren dejarlo, y los inmigrantes no siempre tienen papeles, de ahí que no se puedan contratar".

En Valdeorras, que un año normal da trabajo en la recolección a unas 800 personas, afrontan ya para una vendimia que será "relativamente buena en cuanto a calidad y cantidad; sin ser una cosecha exagerada creemos que se moverá en unos parámetros medio-altos, con una recolección de en torno a 6,5 millones de kilos".