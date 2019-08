"Cuando la crisis resultaba mucho más fácil colocar gente porque había más personas buscando empleo"

Juan Gil de Araujo, máximo responsable de la D.O. Rías Baixas, recuerda que "el programa estratégico que en su día contratamos a la Escola de Negocios Caixanova ya decía que en época de vendimia son unas 15.000 las personas implicadas, entre temporeros -unos 5.000-, trabajadores de bodegas, viticultores y demás; una cifra que puede dar idea de la importante ocupación que supone nuestra denominación de origen en una época tan señalada como ésta".

Sabe, en relación con esto, que "ahora hay dificultades para encontrar temporeros" y que "en la época dura de la crisis resultaba mucho más sencillo colocar gente porque había muchas más personas buscando empleo, aunque solo fuera para esos días concretos; ahora no sucede lo mismo".

Una de las razones, reflexiona Juan Gil de Araujo, es que se trata de "un trabajo para diez o quince días, y si están cobrando ayudas sociales o el paro no les compensa darse de baja para trabajar solo en esas fechas y después tener que reiniciar el proceso; no cabe duda de que es una situación complicada y no es fácil encontrar gente para vendimiar".

Sea como fuere, esto no afectará a una vendimia que en Rías Baixas se plantea con "unas previsiones buenas; aunque es muy difícil hacer una estimación, porque el viñedo está bastante desigual, con zonas donde la uva aún está verde y otras en las que se encuentra casi a punto, con parcelas de mucha y otras con poca", plantea Gil de Araujo.

En cualquier caso, "aunque hay algo menos que el año que pasado, todo indica que será una buena campaña, en sintonía con la estimación que habían realizado nuestros técnicos, por lo que estaremos en torno a los 36 millones de kilos".