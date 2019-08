Taburete también la lía en O Grove

Taburete, la banda española de pop rock fundada en 2015 en Madrid por Willy Bárcenas, Antón Carreño y Joaquín Gasset, que abandonaría el grupo tiempo después, actúa esta tarde noche en la sala de conciertos El Náutico, en la playa de A Barrosa (San Vicente de O Grove).

Como era de esperar, su actuación generó enorme expectación, de ahí que el citado arenal empezara a llenarse de público mucho antes de que comenzara el concierto, a las 20.00 horas.

El grupo ya pasó por este local en veranos anteriores con los temas de sus dos primeros discos, "Tres tequilas" y "Dr. Charas". Esta vez lo hace con "Madame Ayahuasca".

Un éxito tras otro

Es evidente que Taburete no está defraudando en este su regreso al local que dirige Miguel de la Cierva. Como tampoco lo hicieron quienes los precedieron sobre este entrañable escenario, entre ellos Marlango, Vancouvers, Jorge Drexler & Kevin Johansen, Los Estanques, Puerta Sur, Madrid Hot Jazz Band, María La Mónica, Ton & Teira, Morgan, María Yfeu, Antonio Zambujo, Juan Zelada ni el mismísimo Coque Malla.

Jenny and The Mexicats, Los Árboles, Lori Meyers, Iván Ferreiro, Leiva, Mikel Eretxun, Andrés Suárez –con baño en A Barrosa incluido durante su actuación–, Sandra Bernardo, Dorian, Elefantes y Chanquetes también pasaron por la sala este mismo mes.

Mañana, Los Secretos

Como mañana lo hacen Los Secretos, que llegan para presentar algunos de los temas de su nuevo trabajo, "Mi Paraíso", que verá la luz el 20 del mes que viene.

Hace días Los Secretos anunciaba en su web: "Volvemos a un auténtico paraíso, el Náutico de San Vicente do Mar".

Tras esta consolidada banda de pop rock formada en los años ochenta, en los próximos días llegarán La Casa de Los Ingleses, Delaporte, Alice Wonder, The Soul Jacket, Pablo Lesuit, Río Bravo y Xoel López, entre otros.