Más de 50 jabalíes mueren arrollados en vías rápidas y autovías al año en O Salnés

Responsables de sociedades de caza de O Salnés solicitan a las administraciones medidas para reducir el número de accidentes de tráfico con jabalíes implicados en las vías de alta capacidad, como son las vías rápidas y las autovías. Se estima que en torno a medio centenar de animales perecen al año en este tipo de carreteras, arrollados por los vehículos.

Además, la irrupción sorpresiva de un jabalí puede ser extremadamente peligrosa para los conductores, sobre todo cuando se los encuentran de repente de noche e intentan realizar una maniobra evasiva. En el mejor de los casos, el susto se salda con daños en el coche que, eso sí, suelen ser importantes, y no siempre son cubiertos por las aseguradoras.

El presidente de Karsita, Jesús Beloso, afirma que en 2018 murieron en torno a 30 jabalíes arrollados entre la Circunvalación Norte de Vilagarcía y el Vial del Puerto. A su vez, el presidente de O Corazón do Salnés, afirma que entre el tramo de Meaño de la Autovía do Salnés y la vía rápida de Sanxenxo a A Lanzada hay unos 10 accidentes anuales con fauna salvaje.

El número de siniestros es aún más elevado si se tienen en cuenta las demás vías rápidas (de Cambados a Vilagarcía y Ribadumia), los enlaces a las mismas, y las carreteras convencionales, ya que también suelen darse en la PO-548 a su paso por Catoira y Bamio, o en los tramos de Baión y Meis de la PO-531.

Esta situación preocupa mucho a los cazadores, ya que un volantazo podría terminar en tragedia, de ahí que insten a la Xunta de Galicia -titular de las vías rápidas y la Autovía do Salnés- a adoptar medidas correctoras. Jesús Beloso reclama, por ejemplo, que se coloquen pasos canadienses en determinados tramos de las vías, para que los animales puedan salir de ellas una vez dentro. "Hoy, si un jabalí entra en la circunvalación por el cruce del Hospital do Salnés no puede salir hasta Renza, y son tres o cuatro kilómetros en la carretera, poniendo en peligro a los conductores. Por eso, creemos que se deberían abrir unos pasos canadienses en determinados puntos. En la circunvalación de Padron tienen un par de ellos, y les dieron buen resultado".

Mientras, el presidente de O Corazón do Salnés, aduce que la Xunta se equivocó al no abrir en su día unos pasos de fauna salvaje subterráneos, bajo la Autovía, con lo que a día de hoy lo que hay que hacer para reducir el riesgo de accidente es, "tener muy bien el vallado", para evitar que los animales accedan a la vía por debajo de la rejilla metálica.

La mayoría de aseguradoras cobran a mayores la cláusula que permite blindarse en caso de accidente con una especie cinegética, y la Xunta solo los cubre si la carretera no tiene señales avisando del peligro de fauna salvaje.

Durante los últimos días se han recrudecido los daños en cultivos agrícolas en la parroquia de Simes (Meaño). La semana pasada se produjeron los primeros ataques a fincas de maíz, pero en las últimas jornadas fueron a más. Por ello, los cazadores de Meaño han pedido por segunda vez a la Xunta de Galicia que les autoricen una batida extraordinaria en esa zona.

Los lugares donde se produjeron los ataques de jabalí son "libres" -no están bajo la gestión cinegética de la sociedad responsanble del Tecor-, de ahí que tengan que pedir un permiso especial para entrar en ella.

Rafael Otero considera "vergonzoso" que la Xunta solo pague 16 céntimos por cada metro cuadrado de finca destrozada, ya que ese dinero no compensa ni el maiz perdido y que los agricultores tendrán que comprar, ni los trabajos e inversiones realizados antes en la finca. "Si por ejemplo a un vecino le destrozan 100 metros cuadrados de finca, solo le dan 16 euros de indemnización. Eso es vergonzoso".

Por ello, lo que hacen los cazadores de Meaño con los afectados -incluso de las zonas "libres"- para compensarlos de algún modo, es ofrecerles la carne de los animales abatidos, limpia y con los análisis veterinarios pasados.

Las batidas de jabalí empezaron el fin de semana pasada, y los cazadores afirman que vieron un gran número de animales en el monte. Se cobraron alguna pieza sociedades como las de Catoira, Saiar, Baión o Meaño. En otras, se intentó "mover" los jabalíes hacia la parte alta de los montes.