El presidente de UPTA: "Repetir las elecciones sería un fracaso"

La situación política y la económica de un territorio van a menudo de la mano. ¿En qué medida el bloqueo perjudica a los trabajadores autónomos? Eduardo Abad señala al respecto que ya hubo otros periodos de tiempo largos en los que España estuvo prácticamente sin gobierno, y que eso no significó "un problema excepcional". Eso sí, admite que "una situación de incertidumbre política no ayuda a conseguir la estabilidad económica y social". El vilagarciano estuvo recientemente con el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, y le transmitió su opinión de que lo que España necesita es, "un Gobierno programático", en el que se consensúen y queden claras las medidas a adoptar para lograr el progreso. "Repetir las elecciones sería un tremedo fracaso porque agrandaría el desapego de la sociedad con la clases política", añade el presidente de UPTA. Por ello, hace un llamamiento a los dirigentes de los partidos, "para que remen todos en las misma dirección, y que antepongan los problemas de la gente a los suyos y de sus partidos". Por eso, Eduardo Abad entiende que es un momento en el que los políticos han de tener altura de miras y ser capaces de llegar a acuerdos, ya que la situación así lo requiere. "Este es el momento de la política, no de los políticos".