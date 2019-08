Póker de ases da asociación Dorna na Regata do Bao

A "Pereka", tripulada por Dorado e por Chica, impúxose na Regata do Bao, de dornas a vela, celebrada onte pola tarde na Illa de Arousa. O evento foi organizado polo clube Dorna, que logrou clasificar embarcacións súas nos catro primeiros postos da clasificación final. Así, detrás da "Pereka", completaron o percorrido a "Nécora" (segunda), a "Jalerna" e a "Forza R". En quinta posición chegou "A Xarandeira", que tamén é da Illa, pero da asociación Fasquía.

A Regata do Bao cumpliu onte 31 edicións e congregou un total de 22 embarcacións. A maioría eran da Illa, pero tamén se achegaron á praia tripulacións de Cambados, O Grove, Vigo e Ribeira.

Trátase dunha das competicións de navegación de dornas a vela máis espectaculares da ría, e foi seguida con interese por moitos dos bañistas que onte se achegaron á Illa para disfrutar da xornada de calor nalgún dos areais da localidade.

Un dos atractivos da proba do Bao é que as embarcacións non están aparelladas no comezo da regata, según que no intre no que o xuíz dá a saída, os tripulantes teñen que ir correndo cos aparellos na man e preparar a súa embarcación. Deste modo, os máis hábiles nesa tarefa de terra poden obter unha vantaxe que logo lles resulte de moita utilidade unha vez estean na auga. Os máis rápidos onte foron precisamente Chica e Dorado, que aparellaron a "Pereka" en 38 segundos. Iso si, quedaron lonxe do mellor tempo de todas as edicións, que está establecido en 27 segundos.

A proba desensolvouse sen incidentes, nunha boa xornada para o disfrute da navegación a vela.