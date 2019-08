La Festa do Voluntariado facilita el acceso del público a la actividad social de las ONG

Varios de los puestos de las entidades en la Festa do Voluntariado. // Iñaki Abella

Un total de 20 entidades sociales que operan en Vilagarcía de Arousa participaron ayer en la Festa do Voluntariado que tuvo lugar en la Praza de Galicia. El evento tiene como objetivo acercar la actividad de estas ONG al público en general, al tiempo que se conciencia sobre la importancia de la labor de los voluntarios, y se capta gente dispuesta a colaborar en las acciones solidarias.

La fiesta incluye también otros atractivos como el desfile canino organizado por la asociación protectora de animales, así como talleres educativos y de concienciación a cargo de Cruz Roja y otras entidades.

En los puestos de cada uno de los colectivos sociales hubo, además, exposición y venta de productos. Por ejemplo, la protectora de Vilagarcía ofrecía camisetas y sudaderas, entre otros materiales; la Fundación Artiaga, libretas y pequeñas piezas de cerámica; Solidariedade Internacional Galicia participó con su puesto de comercio justo; en tanto que Con Eles y la asociación de padres de alumnos del centro ocupacional de Saiar expusieron y tuvieron a la venta artesanías confeccionadas por sus usuarios en los talleres.

A la fiesta dedicada a los voluntarios asistieron los personajes de Star Wars que acudieron en ayuda de los miembros de la asociación Alcer, de personas con enfermedades de riñón. Esta entidad, así como Areva (alcohólicos rehabilitados), Proxecto Home, Fundación Galega Contra O Narcotráfico, asociación de Linfedema; de lucha contra el cáncer ofrecieron información sobre sus actividades y repartieron folletos entre las personas que recorrían la céntrica plaza vilagarciana.

La Cruz Roja de O Salnés hizo gala de participación de voluntarios encargados de desarrollar diversos talleres entre los niños que visitaban la Festa do Voluntariado. También Arousa Moza dio a conocer sus actividades. La asociación TDAH O Salnés, Afasal, Lar Pro Saúde Mental, Fundación Aldaba, Fundación Amigos de Galicia, Callejeritos Colonias sin Hogar y Voluntarios de Protección Civil de Vilagarcía de Arousa, completaron el cartel de entidades asistentes.

En el puesto de Protección Civil se llevaron a cabo demostraciones de actividad, en tanto que los miembros de la protectora de animales animaron la fiesta con la presencia del joven Joel Padín, ganador del concurso televisivo "Pequenos fenómenos", quien cantó unos temas en el escenario antes de presentar a los participantes en el desfile canino.

Al acto inaugural de la Festa do Voluntariado asistieron las concejalas de Xuventude e Voluntariado, Alba Briones, y la de Sanidade e Benestar Animal, Matilde Laya Lorenzo.

Programa para hoy

Las fiestas de San Roque llegan hoy a su fin y, como es habitual, lo hacen con el tradicional desfile de carrozas. El programa de actos incluye, además, una divertida y animada sesión vermú en la rúa Méndez Núñez amenizada por Señora DJ y las Drag Queens Ketty Pinn y Punto G. Los pasacalles tampoco faltarán en esta última jornada y estarán a cargo del grupo de gaitas Garandoiro, de Bamio.

En el desfile o "batalla de flores" intervendrán 8 carrozas decoradas con motivos fantásticos y naturales, a borde de las que los niños lanzarán al público kilos de confeti y serpentinas como despedida de las fiestas de verano de Vilagarcía.

Como en las últimas ediciones, el Concello se reservó tres carrozas para que los niños que no pertenecen a ningún colectivo cultural o social de los que participan en el desfile, también tengan la oportunidad de tripular estos vistosos carruajes. La temática con la que están decorados estos vehículos son Conto de Fadas, O Brasil, y O Ollo que Todo o Ve. Las carrozas que el Concello pone a disposición de las entidades culturales y sociales están ambientadas como O Xardín do Tempo, A maxia do Bosque, O Teatro, A gran Flor y Fantasía Veneciana.

El recorrido comienza a las 21.30 horas en la zona de la estación de autobuses para continuar por la calle Moreira Casal, avenida Rosalía de Castro, rúa Colón, avenida da Mariña, Conde de Vallellano, Praza de Galicia, Arcebispo Lago, rúa Brandariz, Castelao, Xeral Pardiñas, Covadonga y Praza de España para acabar en Vicente Risco.