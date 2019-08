Los cazadores se cobran las primeras piezas en las batidas

Los cazadores del TECOR de Meaño inició ayer sábado las batidas del jabalí en los montes, que prolongarán hasta finales de enero, sin poder superar el tope de 22 jabalíes, que es que tiene asignado la Xunta a esta sociedad de caza. Durante la primera jornada se cobraron al menos una pieza.

El presidente de los cazadores de Meaño, Rafael Otero, que no tenía constatación de lo acaecido en Simes, hace un llamamiento a los afectados para que comuniquen al TECOR los daños causados: "La zona de estos ataques en Simes se ubica en la zona libre, y en ella no podemos hacer batida alguna, salvo autorización expresa de la Xunta. Esta únicamente la conceden cuando se constatan daños en ella, que deben ser acreditados por un agente forestal que inspeccione la zona, y que nosotros mismos nos encargamos de solicitar y acompañar al agente a la zona afectada". En la parroquia de Simes, la PO 303 marca el límite de zona de caza de la libre. Los daños en esta ocasión en Simes se sitúan precisamente en el margen libre, que lleva hacia Axís. La batidas tienen por objeto minimizar los ataques del jabalí, tanto mermando la población del animal, como intentando disuadirlo para no baje al valle.