Trinta dornas buscarán o triunfo na emblemática Volta ao Bao

Un total de trinta dornas da ría de Arousa, Pontevedra e Ferrol participarán hoxe na emblemática Volta ao Bao, unha das probas más importantes do calendario no que a embarcacións tradicionais se refire. A proba comezará na praia da Canteira, nas inmediacións do Bao, sobre as 16.00 horas e consistirá en tres voltas a un triángulo imaxinario que se atopará sinalizado entre a praia da Canteira da Illa, a praia do Terrón en Vilanova e a ponte que une os dous concellos.

A regata do Bao é unha das máis espectaculares da tempada. Non ten a dificultade que prantexa a Volta á Arousa, pero existe un momento determinante, que non garantiza a victoria, pero que pode descartar a calquera embarcación se non se fai ben. As tripulacións parten desde terra á carreira en canto se dá a saída. Unha vez que suben ás dornas, que permanecen varadas na praia da Canteira, deben aparellar canto antes toda a arboladura e o timón para poder comezar a navegación. O máis mínimo erro neses momentos, pode provocar que toda a flota te deixe atrás e que quedes sen posibilidade de victoria.

O obxectivo da flota participante será a de arrebatar o título a "Jalerna" que, coa tripulación formada por Cartarola e Braulio foi a gañadora na última edición, disputada o ano pasado. Nese triunfo foi fundamental a estratexia na bolina, é dicir, ser capaces de aproar o máximo posible cara a dirección do vento. Candidatas a superar a "Jalerna" hai un bo feixe de embarcacións, aínda que non vai resultar sinxelo, xa que esta embarcación foi a vencedora tamén da última Volta á Arousa, disputada hai tan só dúas semanas.