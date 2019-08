Veinte entidades sociales participan en la XVIII edición de la Festa do Voluntariado

Una edición anterior de la Festa do Voluntariado. // Iñaki Abella

La solidaridad también está muy presente en las fiestas de Vilagarcía, por lo que este sábado la Concellería de Xuventude reúne a una veintena de entidades sociales en la Festa do Voluntariado. El evento se desarrollará durante toda la mañana en la Plaza de Galicia. El objetivo es dar a conocer la labor que realizan las ONG que operan en el municipio e incentivar la captación de nuevos voluntarios.

Este año se desarrolla la XVIII edición, en la que los colectivos desarrollan actividades abiertas al público, como talleres de manualidades, demostración de rescate, exhibición canina y hasta animación con personajes de la saga de Star Wars, entre las 11 y las 14 horas.

La Festa do Voluntariado está dirigida al público en general, pero también a técnicos, directores y coordinadores de programas de voluntariado, organizaciones juveniles y de voluntariado, voluntarios, entidades no gubernamentales, investigadores, instituciones educativas y similares. El evento pretende crear un espacio de encuentro para el estudio del fenómeno de la solidaridad en general y la juvenil en particular, a través del intercambio de experiencias, del contacto con las diversas ONG, instituciones y organizaciones que trabajan en este campo.

Las entidades que participan en la fiesta este año son Cruz Roja de O Salnés, asociación juvenil Arousa Moza, Asociación Galega de Linfedema, Fundación Amigos de Galicia,, Asociación Protectora de Animales y Plantas, Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Vilagarcía, Con Eles (asociación de disminuidos psíquicos), Lar Pro Salud Mental, Afasal (asociación de familiares de enfermos de alzheimer de O Salnés), Proxecto Home, Fundación Galega Contra O Narcotráfico, Asociación Española Contra el Cáncer, Fundación Artiaga, Areva (asociación de alcohólicos rehabilitados) Solidariedade Internacional Galicia, Asociación TDAH Salnés, Callejeritos Colonias sin Hogar, Fundación Aldaba, Apacos (asociación de padres y madres del centro ocupacional de Saiar), Alcer (asociación de lucha contra enfermedades del riñón).

Todas las entidades dispondrán de sus respectivos puestos informativos. Además, muchas de ellas obsequiarán a los asistentes con actividades como el taller de manualidades con materiales de reciclaje que llevará a cabo Cruz Roja, los juegos infantiles dirigidos por Arousa Moza y el desfile canino organizado por la Protectora de Animales y que contará con la presencia de Joel Padín, el niño ganador del concurso televisivo "Pequenos Fenómenos".

En el apartado de exhibiciones, también intervendrán los voluntarios de Protección Civil haciendo la demostración de algunas labores que realizan habitualmente, y en el de los talleres destaca el de arte a cargo de la asociación TDAH.

Por su parte, la fundación Aldaba sensibilizará a los asistentes en relación al voluntariado a través de juegos colaborativos y Alcer traerá hasta la Plaza de Galicia a los personajes de Star Wars con los que acude a animar a los niños hospitalizados.

Otras entidades exhibirán y pondrán a la venta los productos que elaboran sus usuarios en los talleres ocupacionales que llevan a cabo durante todo el año y cuyos ingresos se destinan a fines solidarios, como la venta de productos del comercio justo de Solidariedade Internacional o los trabajos artesanales que confeccionan los usuarios del centro ocupacional de Saiar y del centro Con Eles.