El cantante Blas Cantó triunfó en las fiestas de Vilagarcía de Arousa con un concierto abarrotado de público, compuesto no solo por sus fans que estuvieron toda la jornada reservando espacio en primera línea frente al escenario, sino espectadores de todas las edades que disfrutaron escuchando y cantando sus canciones.

Minutos después de las once de la noche el intérprete murciano, exintegrante de la "boyband" Auryn, hizo su aparición en el escenario del parque de A Xunqueira con un brillante traje rojo y negro, e inició su concierto con el tema en inglés "In your bed" que pertenece a su último trabajo discográfico. Rápidamente demostró su versatilidad y potencia vocal pasando de su estilo pop a un homenaje a Freddy Mercury y "Queen", conquistando así a los espectadores de más edad que acabaron cantando con él el famoso tema "Somebody to love".

No fue el único tributo del joven cantante hacia otros reconocidos intérpretes, ya que también trajo al escenario vilagarciano el tema "Lucía" de Joan Manuel Serrat, y hasta se atrevió a cantar en gallego con el tema "Miudiño" con los coros de todo el público totalmente entregado. Le siguió "Al compás de una muñeira" de Pimpinela.

Las imágenes del concierto de Blas Cantó en Vilagarcía. // Iñaki Abella

Ya en un diálogo con los espectadores, Blas Cantó confesó que no sabía más temas en gallego, pero le gustaría que la gente le cantara otro. Y sus deseos se hicieron realidad porque los espectadores comenzaron a cantar "A rianxeira". Le siguieron temas como "Complicado" que da título a su álbum, "Si te vas", "Héroe", entre otras, para acabar con su gran éxito "Él no soy yo".

El resultado casi dos horas de un ameno concierto que se hizo corto y, aunque el público se resistía a marcharse del recinto, el cantante y su banda dieron por acabado diez minutos antes de la una de la madrugada.