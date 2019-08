O Grove se arriesga a quedarse sin agua, "a pesar de estar a tope"

Puede que O Grove tenga ahora mismo una población de alrededor de 40.000 personas y dispone de cientos de bares, hoteles, restaurantes y todo tipo de negocios ligados al sector turístico. "Estamos a tope de gente y está siendo un verano fantástico", insiste el alcalde, José Cacabelos. Pero a pesar de ello, "y a pesar de que somos un municipio de excelencia turística que ejerce como imagen de Galicia", la localidad puede quedarse sin abastecimiento de agua en cualquier momento.

El regidor lamenta "la falta de apoyo e implicación de la Xunta de Galicia, incapaz de poner sobre la mesa 1,3 millones de euros para cambiar la tubería de la mancomunidad que nos abastece atravesando bajo el mar por la ensenada de A Toxa".

Dice esto después de que se registrara el martes una importante avería que causó problemas en el suministro. Fue reparada ayer, "pero resulta que aparecieron dos averías más que aún no pudieron ser subsanadas, ya que tuvimos que restablecer el suministro para no perder presión y no dejar desabastecidas zonas como San Vicente do Mar, Reboredo y Balea", lamenta.

Lo que quiere decir es que "las reparaciones son enormemente complicadas, precisamente por estar la tubería sumergida, de ahí que necesitemos que la cambien y la pongan por la carretera, pues la canalización está en muy mal estado, y como se produzca una rotura importante y la marea esté alta -hay que esperar a la bajamar para las reparaciones-, podemos quedarnos sin agua en el pueblo durante dos días, con el caos que esto supondría si sucede en pleno verano".

Muy molesto con la situación, el alcalde Cacabelos tacha de "vergonzoso" que en pleno siglo XXI, "y cuando la Xunta exige todo tipo de sacrificios a los ayuntamientos", el ente público Augas de Galicia "no atienda ni una reunión para hablar del proyecto para cambiar la red para sacarla del mar y meterla por la carretera".

Termina diciendo que "en O Grove no podemos estar con los dedos cruzados esperando que no se produzca una avería grave".

Se trata de un problema que viene de lejos. Hace justamente un año, Gonzalo Durán, actuando como presidente de la mancomunidad, declaraba que a instancias del Concello meco "llevamos muchos años reclamando la reposición de la tubería que entra a O Grove; y es necesario hacerlo cuanto antes porque la demanda de agua se dispara en verano y el municipio quedaría absolutamente desabastecido en caso de rotura en la actual canalización, ya completamente obsoleta".

A esto añadía que el objetivo es "poner una nueva canalización a lo largo del istmo de A Lanzada, para mejorar la capacidad de abastecimiento a O Grove y facilitar la rápida reparación de las tuberías cuando sea necesario", dejando patente que si bien hace tiempo se repuso la canalización comarcal hasta Vilalonga, para dar servicio a la localidad meca y Sanxenxo, a partir de ahí queda un tramo que va por debajo del mar "y está muy afectado por la corrosión".