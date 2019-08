La intensidad del 4G es moderada en varias zonas turísticas

Las compañías están empezando a desplegar la tecnología 5G en las grandes ciudades. En O Salnés todavía tardará en llegar, y mientras tanto continúan trabajando para mejorar el 4G o 4G+.

La cobertura es buena en la mayoría de la comarca, pero aún es discreta en muchas localidades. Pero no se trata únicamente de aldeas perdidas en zonas montañosas, ya que según los mapas de cobertura de las compañías, esta es moderada en varios núcleos turísticos de primer nivel, como San Vicente do Mar y A Lanzada (O Grove), As Sinas y O Terrón (Vilanova) o la cara Este de A Illa.

También hay zonas de cobertura media o baja en puntos muy poblados, como es el caso de Vilaxoán, en el Sur de Vilagarcía. Hay otros lugares del término municipal vilagarciano donde el servicio es moderado, como Guillán, Renza o Bamio. Es igualmente mejorable en San Miguel de Deiro (Vilanova), Castrelo (Cambados), Armenteira (Meis) o una parte importante de Catoira. Otra "zona de sombra" significativa en O Salnés se encuentra en el interior de la comarca, concretamente en las aldeas de Meis situadas en el Castrove.