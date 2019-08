Un amigo para toda la vida

La problemática del abandono animal en España sigue siendo de las más elevadas de Europa. En el año 2018 más de 137.000 mascotas fueron desamparadas por sus dueños, por lo que campañas como "Educando con Malibú" han comenzado diferentes proyectos para tratar de concienciar a la sociedad y reducir esta cifra.

En la mañana de ayer, el público que recibió los consejos del cachorro estuvo formado por los niños de la escuela de verano de Valga. Tanto Malibú (el nombre de la perra), así como su dueña Adriana, explicaron los cuidados que requiere un animal y la responsabilidad que conlleva tener una mascota a cargo.

En total se realizaron dos charlas. La primera parada fue en la Casa de la Cultura y la segunda en el Auditorio Municipal. Además de recibir las lecciones educativas, los jóvenes pudieron disfrutar de la compañía del cachorro, que jugó con ellos.

Entre los consejos que la dueña impartió a los jóvenes destacan los de que "un perro no es un peluche, por eso no se debe regalar", así como otros consejos de alimentación, cuidado y limpieza necesarios para que las mascotas se encuentren en buen estado y su salud no corra ningún riesgo. Además, también se dieron otros consejos de prevención de abandono ajeno. Esto es, pautas de actuación que los jóvenes deben seguir en caso de observar animales moribundos o abandonados en plena calle. El consejo principal, avisar a las autoridades para tratar de salvarle la vida.

Experiencia personal

El taller aumenta su valor cuando Adriana cuenta su historia con Malibú. El can, ahora en perfecto estado de salud, fue abandonado y su dueña lo rescató, dándole una segunda oportunidad, salvándole de una muerte segura. Ahora, Adriana es profesora y se dedica a dar estas charlas educativas para incitar a los jóvenes a seguir el camino que ella, unos años atrás, ya recorrió.

En estas jornadas del proyecto también se hace hincapié en temas de adopción. La profesora hace un alegato para que los animales que ahora se encuentran en las perreras tengan una segunda oportunidad de vivir felices en un hogar. Todo bajo el lema "un perro es un amigo, y un amigo es para toda la vida", con el objetivo de concienciar y asegurar la salud de los perros.