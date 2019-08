El Náutico abarrota hasta la playa

El Náutico es una de las salas de conciertos de referencia en Galicia. Por ello, verla abarrotada de público durante una de las actuaciones programadas por su gerente, Miguel de la Cierva, entra dentro de lo que se puede considerar normal. No obstante, durante la tarde de ayer el concepto de "lleno" quedó ampliamente superado, con una insólita estampa de la playa de A Barrosa atestada de gente.

Mientras en el local tocaban Leiva e Iván Ferreiro para los afortunados que consiguieron entrada -éstas volaron al poco tiempo de ponerse a la venta por internet-, una auténtica multitud se arremolinaba en el arenal de A Barrosa, sobre el cual está situado El Náutico, y que pasa por ser una de las más bonitas y accesibles de toda la costa de San Vicente de O Grove.

Había tanta gente deseando escuchar la música de Leiva e Iván Ferreiro que algunos incluso se acercaron a la orilla desde embarcaciones de recreo.

La arena estaba tan cotizada que a muchos no les quedó más remedio que apostarse un poco más lejos, ya fuese en el espigón, o algo apartados en la misma playa. Estos, eso sí, pudieron echar una toalla y sentarse cómodamente a escuchar. La razón del éxito hay que buscarla no solo en el hecho de que El Náutico reuniese a dos artistas de gran nivel, sino que los enfrentase en un singular duelo artístico.

El Náutico se ha convertido en un auténtico templo para los amantes de la música pop en directo. Por su escenario han pasado en las últimas semanas artistas como Coque Malla, Mastodonte o Lori Meyers, e Iván Ferreiro repite esta tarde-noche.

A partir de hoy es el turno de Mikel Erentxun, Andrés Suárez, Sandra Bernardo, Dorian, Rubén Pozo & Lichis, Elefantes, Chanquetes, Marwan, un tributo a Paco de Lucía, Taburete, Los Secretos, La Casa de los Ingleses, Delaporte, Alice Wonder, The Soul Jacket, Love of Lesbian, Pablo Lesuit y Río Bravo.