Los seguidores de Iván Ferreiro y Leiva abarrotan la playa de A Barrosa

Leiva Vs Ferreiro, el concierto de la tarde en El Náutico. Muñiz

Se sabía que el exclusivo combate Leiva Vs Ferreiro anunciado para esta tarde-noche en la sala de conciertos El Náutico, iba a ser un éxito absoluto, ya que las entradas estaban agotadas prácticamente desde que salieron a la venta. Lo que nadie podía imaginar es que cientos, puede que miles de personas, iban a tomar San Vicente de O Grove para tratar de escuchar a los dos afamados artistas.

¿Y qué está sucediendo", pues que ya no cabe un alfiler ni dentro del local de copas ni fuera, puesto que el concierto es exterior, y como se escucha perfectamente desde la playa, ésta lleva horas abarrotada.

En barco

Y no solo la playa está a tope, sino también el paseo que une Pedras Negras con Con Negro. Incluso hay gente siguiendo el concierto desde el mar, ya que se acercaron a la orilla en barco.

Y eso que hoy vuelve a actuar Iván Ferreiro, esta vez compartiendo el cartel de la jornada con The Mani-Las.

Mañana es el turno de Mikel Erentxun, y aún quedarán por delante las actuaciones de Andrés Suárez, Sandra Bernardo, Dorian, Rubén Pozo & Lichis, Elefantes, Chanquetes, Marwan, Taburete, Los Secretos, La Casa de los Ingleses, Delaporte, Alice Wonder y muchos más.